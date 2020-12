BVB - Lazio Rom 1:1: Borussia Dortmund verpasst vorzeitigen Gruppensieg ohne Haaland

Borussia Dortmund ist vorzeitig ins Achtelfinale der Champions League eingezogen, hat aber den Gruppensieg verpasst. Am 5. Spieltag der Gruppenphase trennte sich der BVB 1:1 von Lazio Rom (die Highlights im Video).

Nach dem Führungstreffer von Raphael Guerreiro kurz vor der Pause, glich Ciro Immobile in der zweiten Hälfte per Foulelfmeter aus. "Wir hätten schon gerne gewonnen, standen in der zweiten Halbzeit zu tief und hatten wenig Druck nach vorne. Wir sind nicht mehr ins Pressing gekommen, hatten weniger Zugriff und lassen uns automatisch weiter zurückfallen. Das darf uns zuhause nicht passieren", sagte BVB-Kapitän Marco Reus nach dem Spiel.

Durch das Remis hat Dortmund vor dem abschließenden Spieltag zwei Zähler Vorsprung auf die Italiener sowie drei Punkte Vorsprung auf Brügge, das das Parallelspiel gegen Zenit deutlich mit 3:0 gewann. Von den ersten beiden Plätzen kann das Team von Trainer Lucien Favre aber nicht mehr verdrängt werden, da der direkte Vergleich gegen die Belgier für den BVB spricht.

BVB - Lazio Rom: Die Analyse

Schon vor dem Spiel gab es eine bittere Meldung für die Dortmunder. Erling Haaland hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen und wird wohl bis zum Januar kein Spiel mehr absolvieren. In der Spitze ersetzte ihn gegen Lazio Marco Reus. Außerdem fiel Emre Can mit muskulären Problemen aus- Jude Bellingham und Thomas Delaney agierten dafür auf der Doppel-Sechs.

Dortmund übernahm von Anfang an die Kontrolle über das Spiel, Lazio verlegte sich auf das Kontern und presste nur situativ vorne an. Die Borussia dagegen lenkte die Angriffsbemühungen der Gäste geschickt in die Mitte und generierte so ein Übermaß an Ballbesitz. In Chancen ummünzen konnten die Hausherren diesen jedoch nicht.

Mit Verlauf der Partie befreite sich Lazio mehr und mehr und spielte in Umschaltsituationen zielstrebig nach vorne. Die Borussia blieb im Gegensatz dazu im letzten Drittel uninspiriert. Die Tiefenläufe fehlten, weshalb Lazio mit einfachem Verschieben die Räume immer wieder zustellte.

Die besten BVB-Chancen resultierten daher aus dem Angriffspressing. So fiel auch das 1:0 durch Guerreiro, der nach einer schönen direkten Kombination in die Tiefe ging. Zuvor hatte Reus nach einem von Pepe Reina nach vorne abgeklatschten Hazard-Schuss knapp verzogen.

In Durchgang zwei agierte Lazio deutlich höher, größere Räume waren die Folge für den BVB. Durch Unsauberkeiten im Passspiel vergab der BVB, diese jedoch zu nutzen und brachte Rom wieder ins Spiel. Den vom eingewechselten Nico Schulz verursachten Elfmeter verwandelte Immobile sicher.

In der Schlussphase wechselten beide Trainer noch einmal offensiv und vor allem Lazio ging auf das Siegtor. Bürki vereitelte dieses mit einer starken Parade nach einer Immobile-Direktabnahme und einem Pereira-Freistoß. Bitterer Schlusspunkt für den BVB, dass Hummels kurz vor Spielende verletzt ausgewechselt werden musste.

BVB - Lazio Rom: Die Aufstellungen

Borussia Dortmund: Bürki - Morey, Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro (62. Schulz) - Bellingham (90.Witsel), Delaney - Hazard (76. Brandt), Reus (76. Sancho), Reyna

Lazio Rom: Reina - Marusic, Acerbi, Hoedt, Patric, Fares (70. Lazzari) - Lucas (70. Akpa Akpro) - Milikovic-Savic (79. Caicedo), Luis Alberto (79. Escalante) - Correa (70. Pereira), Immobile

BVB - Lazio Rom: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Guerreiro (44.), 1:1 Immobile (67./Foulelfmeter)

Für Raphael Guerreiro war es bereits die sechste Torbeteiligung im zwölften Pflichtspiel der Saison.

Lazio Rom ist durch das Remis in dieser Saison weiterhin ungeschlagen in der Champions League.

Seit seinem Comeback nach überstandener Corona-Infektion hat Immobile in drei Spielen vier Tore erzielt.

Der Star des Spiels: Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Das Formhoch des Portugiesen hält an. Agierte sehr flexibel und tauchte immer wieder in vorderster Front auf. Bärenstark sein Lauf vor dem 1:0. Bis zu seiner Auswechslung zudem mit den meisten Ballaktionen abgesehen von Hummels und Akanji.

Der Flop des Spiels: Joaquin Correa (Lazio Rom)

Der Angreifer der Biancocelesti war überhaupt kein Faktor. Hatte bis zu seiner Auswechslung nur 29 Ballaktionen. Sogar Torhüter Reina hatte mehr als Correa, der auch nur 50 Prozent seiner Zweikämpfe gewann.

Der Schiedsrichter: Antonio Mateu Lahoz (Spanien)

Der Spanier zog seine großzügige Linie durch und ließ richtigerweise weiterlaufen, als Bellingham in der ersten Halbzeit kurz vor dem Strafraum zu Boden ging. Ebenfalls korrekt bei Moreys Klärungsaktion in der ersten Hälfte nicht auf Rückspiel zum Torhüter zu entscheiden. Der Elfmeter war zudem eine richtige, wenn auch harte Entscheidung.

BVB-Spielplan bis zur Winterpause