RB Leipzig - Paris Saint-Germain 0:3: PSG zieht gegen enttäuschende Leipziger ins Champions-League-Finale ein

Paris Saint-Germain steht erstmals in seiner Vereinsgeschichte im Finale der Champions League! Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel gewann das Halbfinale in Lissabon gegen RB Leipzig mit 3:0 (2:0) - die Highlights im Video. Im Endspiel am Sonntag (21 Uhr, live auf DAZN) trifft PSG auf den Sieger der Partie zwischen dem FC Bayern München und Olympique Lyon.



Marquinhos (13.), Angel di Maria (42.) und Juan Bernat (56.) trafen für das Team von Tuchel. Tuchel ist der fünfte deutsche Coach nach Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes, Klaus Toppmöller und Jürgen Klopp, der das Finale der Champions League erreicht. "Ich erschrecke mich immer ein bisschen, wenn ich so etwas erfahre. Das ist krass", sagte Tuchel bei Sky dazu. "Es ist wahnsinnig schön, wenn Freunde und Familie das alles genießen können. Es ist außergewöhnlich, aber es ist noch nicht zu Ende. Jetzt spielen wir das Finale und ich freue mich wahnsinnig. Ich würde mich aber genauso freuen, wenn ich der zehnte deutsche Trainer wäre."

Leipzig darf sich mit dem größten internationalen Erfolg der Klubgeschichte trösten. "Paris hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben den ein oder anderen Fehler zu viel gemacht. Wir sind ins Halbfinale gekommen, wir können stolz sein auf die Mannschaft. Paris war einfach besser als wir", sagte RB-Sportdirektor Markus Krösche bei DAZN.

Auch RB-Trainer Julian Nagelsmann akzeptierte die Niederlage: "Der Gegner war schlichtweg besser, das muss man auch mal akzeptieren. Wir waren ganz gut drin, dann kriegen wir ein Standardgegentor. Danach ist das Spiel in eine Richtung gekippt, die nicht so förderlich für uns war. Die anderen beiden waren dann Geschenke. Aber das ist keine Kritik von mir. Wir wollen Fußball spielen, und dann passieren Fehler. Wir waren im Halbfinale, darauf können wir stolz sein. Trotzdem wären wir gerne noch den nächsten Schritt gegangen oder auch zwei."

Tuchel strich die Geschlossenheit seiner Elf heraus: "Ich bin sehr stolz, weil wir nicht nur Qualität, sondern auch mehr Hunger und Verbissenheit gezeigt haben. Wir spielen uneitel, wenn es das Spiel erfordert. Das ist auf jeden Fall das Mittel, diese Giftigkeit und Galligkeit bekommen wir jetzt auf den Platz. Die Mannschaft ist echt zusammengewachsen. Das ist auch notwendig auf diesem Niveau, sonst geht es nicht - und dafür werden wir gerade belohnt."

PETER GULACSI: Beim 0:1 hatte er keine Chance. Verhinderte mit einigen starken Paraden zwar eine deutlichere Pleite, leitete Di Marias Treffer kurz vor der Pause aber mit einem kapitalen Fehlpass ein. Bei Neymars Freistoß (35.) mit viel Glück. Note: 4,5. NORDI MUKIELE: Der beste Mann in der Leipziger Defensive! Noch gegen Atletico auf der Bank, fügte er sich direkt in die Mannschaft mit guten Tacklings ein. Außerdem fing er einige lange Bälle ab, die sonst zu Großchancen geführt hätten. Note: 2,5. DAYOT UPAMECANO: Konnte die Defensive nicht zusammenhalten und seine Stärken im Aufbauspiel nicht zur Entfaltung bringen. Immerhin gewann er 85,7 Prozent seiner Zweikämpfe und blieb weitestgehend ohne Fehler. Note: 3,5. LUKAS KLOSTERMANN: Ließ Marquinhos beim Gegentreffer völlig aus den Augen und kam deshalb nicht ansatzweise in den Zweikampf. Auch sonst erlebte der Nationalspieler einen gebrauchten Tag, fast immer kam er einen Schritt zu spät. Note: 4,5. ANGELINO: Interpretierte seine Rolle als Außenverteidiger in gewohnter Manier sehr offensiv, verrannte sich bei seinen Läufen aber zu oft und spielte viele Fehlpässe (Passquote von 67,7 Prozent). Note: 4,5. KONRAD LAIMER: Beackerte die rechte Seite wie schon gegen Atletico mit vollem Einsatz. Seine Flanken in den Rückraum sorgten oft für Gefahr. Vor dem 0:3 rückte er zu früh raus und ermöglichte Bernat somit zu viel Platz. Note: 4. KEVIN KAMPL: Agierte zwischen Abwehr und Zentrale, konnte seinen Stempel aber nicht aufdrücken. Balleroberungen und gefährliche Pässe in Tiefe waren Fehlanzeige. Musste nach 64 Minuten runter. Note: 4,5. MARCEL SABITZER: Ein ungewohnt passiver Auftritt des Österreichers. Zu selten konnte er seine Stärken in der Balleroberung und der Offensive gegen ein gut pressendes Paris ausspielen. Note: 4,5. DANI OLMO: Wenn er mal den Ball hatte, fanden seine Pässe fast nie einen Mitspieler. Lief sich außerdem viel zu selten frei und kam deshalb nur auf wenige Ballaktionen (18). Wurde zur Pause für Schick ausgewechselt. Note: 5. CHRISTOPHER NKUNKU: Blieb in der ersten Hälfte sehr unauffällig. Zu selten bewegte er sich in die wenig freien Räume. Er gewann nur 27,3 Prozent seiner Zweikämpfe. Kehrer hatte den Ex-Pariser völlig im Griff. Note 5. YUSSUF POULSEN: Vergabe eine Riesen-Chance auf den Ausgleich, als sein Schuss in der 25. Minute nur knapp rechts am Tor vorbeiging. Abgesehen davon hing der Däne völlig in der Luft. Auch bei hohen Bällen glücklos. Note: 4,5. PARTIK SCHICK: Kam in der 46. Minute für den blassen Olmo in die Partie. Für mehr Gefahr oder Entlastung in der Sturmspitze sorgte der Tscheche allerdings nicht. Note: 4,5. EMIL FORSBERG: Wurde nach der Halbzeitpause für den schwachen Nkunku eingewechselt und brachte mit vielen gelungenen Aktionen gleich Leben ins Leipziger Spiel. Nach dem 0:3 baute er aber wieder ab. Note: 3,5. MARCEL HALSTENBERG: Betrat das Feld in der 62. Minute für den platten Laimer. Sorgte in der gewohnten Dreierkette für etwas mehr Stabilität. Note: 3,5. TYLER Adams: Der Viertelfinal-Held kam in der 64. Minute für Kampl in die Partie. Mit seiner Einwechslung stand die Zentrale etwas kompakter. PSG schaltete aber auch einige Gänge zurück. Note: 3,5. WILLI ORBAN: In der 82. Minute für Klostermann eingewechselt. Fehler machte er bis zum Abpfiff keine. Ohne Bewertung. SERGIO RICO: Der Ersatz für den verletzten Navas erlebte einen ruhigen Abend. Nur einmal musste er einen Abschluss der Roten Bullen parieren. Sein Spiel mit dem Ball war fehlerfrei. Note 3,5. THILO KEHRER: Überzeugte mit einer enormen Zweikampfstärke und nahm sowohl den immer wieder anrennenden Angelino als auch Nkunku völlig aus dem Spiel. Die vielen Ballverluste (18) schmälern seine Leistung etwas. Note 2,5. THIAGO SILVA: Der Brasilianer strahlte mit all seiner Erfahrung die gewohnte Ruhe aus, die sich auch auf seine Mitspieler auswirkte. Agierte gewohnt zuverlässig und beschränkte sich meist auf sichere Pässe. Note: 2,5. PRESNEL KIMPEMBE: Übernahm das Aufbauspiel der Pariser mit einer enormen Passsicherheit (Quote von 98,9 Prozent). Auch in der Defensive machte er keine Fehler und ließ Poulsen und Co. alt aussehen. Note: 1,5. JUAN BERNAT: Ließ Laimer auf seiner linken Seite zu einigen Flanken kommen, große Fehler machte er aber nicht. Leitete seinen Treffer zum 3:0 (56.) mit einem schönen Dribbling ein und blieb bei seinem Kopfball eiskalt. Note: 2,5. ANDER HERRERA: Er ging im Vergleich zu seinem Pendant Paredes etwas unter und nahm kaum am Offensiv-Feuerwerk von PSG teil, agierte jedoch sehr zuverlässig im Pressing. Note: 3. MARQUINHOS: Verwertete den Freistoß von Di Maria nach einem perfekten Laufweg mustergültig per Kopf (13.). Außerdem machte er das Zentrum mit gutem Stellungsspiel dicht. Aus seinen Diagonalbällen resultierten oft brenzliche Situationen. Note: 2. LEANDRO PAREDES: Dirigierte das Pariser Offensivspiel aus dem Mittelfeld mit einer enormen Ruhe und Übersicht. Ging vor dem 0:2 energisch gegen Sabitzer dazwischen und schaltete anschließend schnell. Note: 2. ANGEL DI MARIA: Wechselte oft die Seiten mit Neymar und bediente Marquinhos mit einem schönen Freistoß in den freien Raum. Blieb bei seinem Tor zum 2:0 (42.) cool und bereitete auch Bernats Treffer mit feinem Fuß vor. Note: 1. KYLIAN MBAPPE: Der Startelfeinsatz des Startelf-Rückkehrers machte sich von Beginn an bemerkbar. Allein seine Anwesenheit im Strafraum brachte die RB-Defensive ins Schwitzen. Vor dem Tor fehlte ihm das Quäntchen Glück. Note 2,5. NEYMAR: Hatte Pech, als er in der 6. und 35. Minute jeweils den Pfosten traf. Sorgte mit seinen temporeichen Dribblings oft für Räume. Bereitete das 2:0 mit viel Ballgefühl schön vor. Note: 1,5. JULIAN DRAXLER: In der 83. für den starken Paredes eingewechselt. Der Nationalspieler war in der Schlussphase an keiner gefährlichen Situation beteiligt. Ohne Bewertung. MARCO VERRATTI: Kam in der 83. Minute für Herrera und nicht auf nennenswerte Aktionen.Ohne Bewertung. ERIX MAXIM CHOUPO-MOTING: In der 86. Minute für Mbappe gekommen. Ohne Bewertung. PABLO SARABIA: Wurde in der 87. Minute für Matchwinner Di Maria eingewechselt. Ohne Bewertung.

RB Leipzig - Paris Saint-Germain: Die Analyse

Klare Angelegenheit im ersten Abschnitt: Leipzig überließ Paris überraschend viel Ballbesitz und verteidigte das 4-3-3 von PSG in einem 4-1-4-1 mit Kampl zwischen den Linien, hatte aber durchgehend Schwierigkeiten, die stark rochierende Offensive der Franzosen aufzuhalten. Bereits nach sechs Minuten traf Neymar den rechten Außenpfosten, wenig später machte sein Handspiel das vermeintliche 1:0 von Mbappe ungültig.

Die frühe Führung fiel daher verdient, auch wenn der Treffer nach einer Standardsituation durch konsequentes Verteidigen von RBL locker zu vermeiden gewesen wäre. Leipzig stellte gegen den Ball auf 4-4-2 um, blieb jedoch zu passiv - nur wenig später hätte Mbappe beinahe erhöht. Dennoch zeigten die Sachsen eine ordentliche Reaktion und kamen zu ein paar Abschlusssituationen. Poulsen vergab in Minute 25 die beste Chance.

Nach einer guten halben Stunde jedoch drückte PSG sein Spiel immer mehr durch: Leipzig bekam besonders im Zentrum keine Ruhe am Ball, streute zu viele schlampige Zuspiele ein, wurde vom exzellenten Pariser Pressing aber auch immer wieder nahezu erdrückt. Dazu gesellten sich zu viele Leipziger Foulspiele in der Zone zwischen zweitem und letztem Drittel. Das zweite Pariser Tor war deshalb folgerichtig, Neymar hätte zuvor mit einem listigen Freistoß an den Pfosten (35.) und kurz danach bei einer Großchance Pech.

Für Durchgang zwei wechselte Nagelsmann in Forsberg und Schick zwei Offensivspieler ein und ließ bei Ballbesitz mit Dreierkette angreifen. Leipzig verschaffte sich so eine höhere Kontrolle, ein Mehr an Durchschlagskraft sprang jedoch nicht heraus. Mit der ersten echten Chance in Halbzeit zwei stellte PSG auf 3:0 - und die Partie war gegessen.

RBL ließ sich dennoch nicht hängen, agierte etwas höher und suchte den Weg nach vorne. Paris war dem vierten Treffer jedoch näher als die Mannschaft von Julian Nagelsmann am Ehrentor.

RB Leipzig - Paris Saint-Germain: Die Aufstellungen

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann (83. Orban), Mukiele, Upamecano - Laimer (62. Halstenberg), Sabitzer, Kampl (64. Adams), Angelino - Nkunku (46. Forsberg), Olmo (46. Schick) - Poulsen.

Paris Saint-Germain: Sergio Rico - Kehrer, Kimpembe, Thiago Silva, Bernat - Marquinhos - Herrera (83. Verratti), Paredes (83. Draxler) - Di Maria (86. Sarabia), Neymar, Mbappe (86. Choupo-Moting).

RB Leipzig - Paris Saint-Germain: Die Daten des Spiels

Tore: 0:1 Marquinhos (13.), 0:2 Di Maria (42.), 0:3 Bernat (56.)

PSG trifft im 34. CL-Spiel in Folge und stellt damit den Rekord ein - nur Real Madrid hatte von 2011 bis 2014 eine ebenso lange Torserie.

9. Scorerpunkt für Di Maria in dieser CL-Saison (3 Tore, 6 Assists) - damit stellt er einen persönlichen Rekord auf. Zum 3. Mal in seiner Karriere war er in einem CL-Spiel zudem an 3 Toren direkt beteiligt. Auf mehr als sechs Torvorlagen kam in dieser CL-Saison zudem niemand.

Neymar kommt in 59 CL-Spielen auf 59 Torbeteiligungen (35 Tore, 24 Assists).

PSG gewann 8 der 10 CL-Spiele in dieser Saison und verlor nur im Achtelfinal-Hinspiel in Dortmund (1:2). Leipzig dagegen unterliegt erstmals in einem CL-Spiel mit 3 Toren Differenz.

Der Star des Spiels: Angel Di Maria (Paris Saint-Germain)

War an vielen gefährlichen Offensivaktionen beteiligt und auch in tieferen Positionen ein Unruheherd. Spielte einige gute Hereingaben - die besten waren natürlich seine Vorlagen zum 1:0 und 3:0. Traf dazu zum fast schon vorentscheidenden 2:0 selbst.

Der Flop des Spiels: Dani Olmo (RB Leipzig)

Die Partie lief fast vollständig an ihm vorbei. Spielte keine guten Pässe und konnte auch gegen den Ball gegen das Pariser Zentrum wenig ausrichten. Kam auf lediglich 18 Ballaktionen und wurde zur Pause ausgewechselt.

Der Schiedsrichter: Björn Kuipers (Niederlande)

Unaufgeregte Spielleitung in einer weitestgehend fairen Partie. Korrekt, das vermeintliche 1:0 durch Mbappe (7.) abzupfeifen, da Neymar zuvor den Ball mit der Hand spielte. Auch beim 3:0 von PSG war die Entscheidung auf Weiterspielen in Ordnung, denn Herrera touchierte den das Abseits aufhebenden Mukiele nur minimal.