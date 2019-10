Atletico Madrid - Bayer Leverkusen 1:0: Werkself kann Achtelfinale praktisch abhaken

Bayer Leverkusen kann trotz einer engagierten Leistung bei Atletico Madrid die Hoffnungen auf das Achtelfinale der Champions League praktisch begraben. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz steht nach dem 0:1 (0:0) beim lange harmlosen spanischen Vizemeister weiter ohne Punkte auf dem letzten Platz der Gruppe D.

Der Einzug in die K.o.-Runde ist nach den drei Pleiten zum Start utopisch - die Werkself muss den Fokus nun darauf richten, zumindest über Platz drei die Trostrunde Europa League zu erreichen.

"Wir haben gut verteidigt und Atletico kaum Luft gelassen. Im letzten Drittel waren wir aber oft zu schlampig. Da müssen wir dazulernen", sagte Stürmer Kevin Volland bei DAZN und blickte nach vorne: "Wir wollen auf jeden Fall noch das Maximale rausholen, es wird aber schwer."

Atletico Madrid - Bayer Leverkusen 1:0: Noten und Einzelkritiken © getty 1/29 Auch bei Atletico Madrid gab es für Bayer Leverkusen nichts zu holen. Neben der Offensive enttäuschte insbesondere ein Abwehrspieler auf ganzer Linie. Bei den Gastgebern sorgte ein Einwechselspieler für die Erlösung. Die Einzelkritiken zum Spiel. © getty 2/29 JAN OBLAK: Hielt seinen Kasten sauber, wurde aber auch nur einmal in 90 Minuten geprüft. Note: 3. © getty 3/29 KIERAN TRIPPIER: Lief die rechte Seite rauf und runter, bot sich immer wieder an. Nur: Seine Flanken fanden keinen Abnehmer. Leistete sich zudem die meisten Ballverluste (23). Note: 4. © imago images 4/29 JOSE GIMENEZ (bis 15.): Musste nach einer Viertelstunde verletzungsbedingt vom Platz. Keine Bewertung. © imago images 5/29 FELIPE: Verteidigte solide, bekam aber auch nicht viel zu tun, weil die Leverkusener es versäumten, den letzten Pass zu spielen. Note: 3. © imago images 6/29 RENAN LODI: Provozierte die wenigen Leverkusener Halbchancen, weil er seine linke Seite häufig entblößte. Stabilisierte sich nach dem Seitenwechsel und ließ nichts mehr zu. Bereitete den Siegtreffer durch Morata mit einer Maßflanke vor. Note: 2,5. © imago images 7/29 KOKE (bis 71.): Fiel überhaupt nicht auf – bis zur 54. Minute, als er Havertz umsenste und dafür die Gelbe Karte sah. Wurde wenig später ausgewechselt. Note: 4. © getty 8/29 THOMAS PARTEY: Leistete sich für einen Sechser aber auch ungewöhnliche viele Ballverluste (19). War hier und da aber auch mit einer wichtigen Grätsche zur Stelle und "nervte" seine Gegenspieler. Note: 3,5. © getty 9/29 HECTOR HERRERA: Gewann nur 14 Prozent seiner Zweikämpfe. Kam gegen Havertz und Co. häufig einen Schritt zu spät, hatte aber das Glück, dass seine Nebenmänner stets auf der Hut waren und die Angriffsbemühungen der Deutschen im Keim erstickten. Note: 4,5. © getty 10/29 SAUL NIGUEZ: War sehr bemüht und führte die meisten Zweikämpfe seiner Mannschaft (18), konnte mit dem Ball am Fuß aber kaum Akzente setzen. Note: 3,5. © imago images 11/29 ANGEL CORREA (bis 62.): Spielte einen Tick offensiver als Saul, ließ aber sowohl die Durchschlagskraft als auch die Bindung zum Spiel komplett vermissen. Spielte nur 15 Pässe. Note: 4. © getty 12/29 DIEGO COSTA: Wurde von Tah und Bender komplett aus dem Spiel genommen. Gewann nur 28 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 4. © imago images 13/29 MARIO HERMOSO (ab 15.): Ersetzte den verletzten Gimenez und machte seine Sache ordentlich. Klärte viele Bälle kompromisslos. Note: 3. © getty 14/29 THOMAS LEMAR (ab 62.): Kam für den enttäuschenden Correa. Trat nicht nennenswert in Erscheinung, arbeitete aber gut mit nach hinten. Note: 3,5. © getty 15/29 ALVARO MORATA (bis 71.): Avancierte nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung mit seinem Kopfballtreffer zum Matchwinner. So stellt man sich einen Joker vor. Note: 2. © getty 16/29 LUKAS HRADECKY: Leistete sich in der Anfangsphase beinahe einen üblen Patzer, als er den Ball vor die Füße von Costa klärte. Kurze Zeit später erneut mit einem einfachen Fehlpass. Beim Gegentor ohne Schuld. Note: 4. © getty 17/29 MITCHELL WEISER: Hinten bis auf wenige Ausnahmen stabil, nach vorne hielt er sich zurück. Wenn bei Atletico etwas nach vorne ging, passierte dies aber über seine Seite - so wie vor dem Kopfball-Treffer von Morata. Note: 4. © getty 18/29 JONATHAN TAH: Nach guter erster Häfte mit einigen Aussetzern. Unter anderem sprang er unter einer Flanke durch und ermöglichte einen Costa-Kopfball. Häufig Unsicherheitsfaktor in der Bayer-Defensive, zahlte beim Gegentreffer Lehrgeld. Note: 4,5. © getty 19/29 SVEN BENDER (bis 90.+3): Unauffälliges Spiel - für einen Innenverteidiger nicht das schlechteste Arbeitszeugnis. Sorgte für einen kurzen Schreckmoment, als Atletico einen Elfmeter für Costa forderte. Perfekte Zweikampfquote. Note: 3. © getty 20/29 LARS BENDER: Interpretierte seine ungewohnte Linksverteidiger-Position offensiv und schaltete sich häufig ins Angriffsspiel ein. Verbuchte die meisten Pässe (92) und Ballkontakte (120) bei Bayer und brachte Ordnung ins Spiel. Note: 3. © getty 21/29 JULIAN BAUMGARTLNGER: Verzeichnete den ersten Abschluss für die Werkself und strahlte mit insgesamt 13 Balleroberungen eine hohe Präsenz vor der Abwehrzentrale aus. Einer der Hauptgründe für die stabile Bayer-Defensive. Note: 3. © getty 22/29 KEREM DEMIRBAY (bis 84.): Holte sich die Bälle tief ab und kümmerte sich um das Aufbauspiel der Gäste. Schaffte es jedoch nicht, Struktur ins Angriffsspiel zu bringen und hatte in den Zweikämpfen oft das Nachsehen. 26 Ballverluste. Note: 4,5. © getty 23/29 KARIM BELLARABI: Sehr engagiert und laufstark, aber insbesondere im Passspiel mit einigen Unzulänglichkeiten (28 Ballverluste). Dennoch über 90 Minuten einer der Aktivposten, auch wenn nur bedingt Torgefahr von ihm ausging. Note: 3,5. © getty 24/29 KAI HAVERTZ (bis 76.): Wich oft auf den Flügel aus und sorgte für Unruhe in der Atleti-Defensive. Außerdem mit cleveren Seitenverlagerungen. Mit zunehmender Spieldauer schwand sein Einfluss aufs Spiel. Note: 3,5. © getty 25/29 NADIEM AMIRI: Ein ungenauer Pass auf Volland verhinderte eine Großchance für Bayer. Vor allem zu Beginn deutlich zielstrebiger als sein Pendant Bellarabi und mit dem einzigen Torschuss für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel kaum noch zu sehen. Note: 4. © getty 26/29 KEVIN VOLLAND: Sehr undankbares Spiel, in vorderster Spitze oft auf verlorenem Posten. Hatte mit Abstand die wenigsten Ballkontakten (33) und Pässe (20). Sein Abschluss in der Nachspielzeit wurde von Felipe geblockt. Note: 4,5. © imago images 27/29 PAULINHO (ab 76.): Konnte nach seiner Einwechslung keine Akzente mehr setzen. Sein einziger Abschluss landete weit über dem Kasten von Jan Oblak. Keine Bewertung. © imago images 28/29 LUCAS ALRAIO (ab 84.): Seine Einwechslung kam zu spät, um noch Einfluss auf den Spielausgang zu nehmen. 8 Ballkontakte. Keine Bewertung. © getty 29/29 ALEKSANDAR DRAGOVIC (ab 90.+3): Wenige Sekunden stand Dragovic auf dem Feld, ehe Schiedsrichter Artur Soares Dias die Partie beendete. Keine Bewertung.

Der eingewechselte spanische Nationalspieler Alvaro Morata (78.) sorgte in einer lange chancenarmen Partie dafür, dass Atletico bereits sieben Punkte vor den Leverkusenern liegt. Im Rückspiel am 6. November in der Bay-Arena ist der Fußball-Bundesligist schon zum Siegen verdammt. In der Geschichte der Champions League gelang es bislang nur Newcastle United in der Saison 2002/03, nach drei Niederlagen in den ersten drei Partien noch die K.o.-Runde zu erreichen.

Bayer Leverkusen hält zunächst gut mit

Die Marschroute der Leverkusener, die nun schon seit vier Pflichtspielen auf einen Sieg warten, war nach den Niederlagen gegen den vermeintlich schwächsten Vorrundengegner Lokomotive Moskau (1:2) sowie Juventus Turin (0:3) eindeutig. Torjäger Kevin Volland sprach im Kampf um das Weiterkommen bereits von der "letzten Chance", Sport-Geschäftsführer Rudi Völler forderte ein "Topspiel" und Bosz stellte klar: "Wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir dort Punkte holen, wo man das nicht erwartet. In Turin hat das nicht geklappt, daher sollte es bei Atletico klappen."

Der Bundesliga-Neunte zeigte sich vor 65.000 Zuschauern im nicht ausverkauften Wanda Metropolitano von Beginn an gewillt, die Forderungen umzusetzen, und spielte gegen Atletico mutig mit. Julian Baumgartlinger (9.) verfehlte das Tor der Gastgeber aus aussichtsreicher Position knapp. Mit gewohnt aggressivem Pressing machten die Leverkusener dem spanischen Vizemeister das Leben schwer, ließen aber in der Offensive meist die nötige Präzision vermissen.

Bayer Leverkusen nach der Pause zu passiv

Trainer Bosz hatte nach dem schmerzlichen 0:3 am vergangenen Freitag in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt seine Startelf auf drei Positionen verändert. Linksverteidiger Wendell fiel aufgrund einer Oberschenkelzerrung aus, neben Kapitän Lars Bender rückten auch Nationalspieler Jonathan Tah und Karim Bellarabi ins Team. Die Umstellungen zeigten Wirkung: Bellarabi brachte über die rechte Seite immer wieder Tempo ins Bayer-Spiel, die Viererkette um Tah und den starken Bender stand gut. Lediglich bei einer Unkonzentriertheit von Torwart Lukas Hradecky (18.) wurde es kurz brenzlig.

Leverkusen war das dominante Team und verzeichnete gegen weitgehend biedere Spanier mehr Ballbesitz, gefährliche Torchancen kamen in der ersten Hälfte aber auf keiner Seite zustande. Bei Atletico machte sich auch das Fehlen von 127-Millionen-Mann Joao Felix bemerkbar. Das portugiesische Ausnahmetalent hatte am Samstag im Ligaspiel gegen den FC Valencia eine Sprunggelenkverletzung erlitten.

Vor dem Spiel gegen Leverkusen waren die Madrilenen vier Heimspiele in Serie ohne Sieg geblieben - gegen die gut organisierte Werkself unternahmen sie auch nach der Pause lange zu wenig, um an dieser Negativserie etwas zu ändern. Zwar wurde die Mannschaft von Trainer Diego Simeone etwas gefährlicher, die Bayer-Defensive stand jedoch weiter sicher - bis Morata per Kopf eiskalt zuschlug.