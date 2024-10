FC Barcelona vs. FC Bayern München, voraussichtliche Aufstellungen: So könnte die Startelf von Barça und dem FCB in der Champions League aussehen

© getty

FC Barcelona, voraussichtliche Aufstellungen: So könnte die Startelf von Barça in der Champions League aussehen

Der strauchelnde Gigant aus Katalonien scheint unter der Regie von Hansi Flick wieder zu alter Stärke gefunden haben. In der heimischen LaLiga führen die Blaugrana das Tableau vor Meister Real Madrid an. Die letzten drei Spiele gewann die Elf vom ehemaligen deutschen Bundestrainer allesamt souverän (Torverhältnis: 13:1), inklusive eines 5:1 am vergangenen Sonntag gegen den FC Sevilla.

Dabei kehrten auch zwei Leistungsträger in den Kader zurück. Der 20-jährige Gavi, der aufgrund eines Kreuzbandrisses knapp elf Monate ausfiel, durfte in in den Schlussminuten bereits wieder mitwirken. Der ehemalige Leipzig-Spieler Dani Olmo saß zwar wieder auf der Bank, blieb allerdings ohne Einsatz. Wenn überhaupt sind gegen den FC Bayern Einsätze der beiden von der Bank aus denkbar.

Ganz sicher fehlen wird allerdings weiter der deutsche Torwart Marc-André ter Stegen, der sich im September einen Patellasehnenriss zuzog. Es ist unwahrscheinlich, dass er in der laufenden Saison überhaupt zurückkehren kann. Darüber hinaus wird Flick auch auf Ferran Torres verzichten müssen, der aufgrund einer Oberschenkelverletzung bis in den Dezember rein nicht zur Verfügung steht.