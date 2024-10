FC Bayern München vs. VfB Stuttgart: Das Bundesliga Topspiel heute im Liveticker - vor Beginn

vor Beginn Die Münchner sind hervorragend in die neue Saison gestartet, mussten zuletzt jedoch zweimal in Folge Punkte liegen lassen. Heute will das Team von Trainer Vincent Kompany wieder zurück auf die Siegerstraße. Mit dem VfB Stuttgart steht dem Rekordmeister jedoch der Vizemeister der vergangenen Saison gegenüber.

vor Beginn Um 18.30 Uhr ertönt in der Münchner Allianz-Arena der Anpfiff.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart.