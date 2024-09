"Für die Champions League gemacht": DFB-Star nach Gala gefeiert

Dabei hatte Wirtz mit seinem Doppelpack bei der Premiere nicht nur deutsche Fußballgeschichte geschrieben, er war zudem maßgeblich am perfekten Start der Werkself bei Feyenoord Rotterdam (4:0) beteiligt. "Er hat allen gezeigt, wie gut er ist", lobte Trainer Xabi Alonso bei DAZN. Auch Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes zeigte sich begeistert: "So kann man seine Champions-League-Karriere starten. Er kommt immer besser in Fahrt in dieser Saison."

Bei Bayers bislang letzter Champions-League-Teilnahme 2022/23 hatte Wirtz aufgrund eines Kreuzbandrisses pausieren müssen. Nun traf er als erster deutscher Spieler doppelt (5./36.) beim ersten Auftritt auf der großen Bühne. "Ich habe mich die letzten Tage schon echt auf das Spiel gefreut. Ich bin mit sehr viel Freude reingegangen", sagte der 21-Jährige: "Es ist umso schöner, dass es erfolgreich war."

Seine Mitspieler waren dagegen wenig überrascht, dass der Ausnahmekönner keine Anlaufzeit benötigte. "Flo doing Flo things", sagte Lukas Hradecky, heißt: Wirtz macht eben das, was Wirtz immer macht. Der Offensivstar, meinte auch Amine Adli, habe gezeigt, "dass er einer dieser Spieler ist, die für die Champions League gemacht sind".