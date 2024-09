Bayer Leverkusen in der Champions League live sehen, Sender Plan: Alle Informationen zur Übertragung der B04 Spiele im Free-TV und Livestream

Neuer Modus, neue Übertragungssituation? Nein, an den zuständigen Streamingdiensten hat sich auch in diesem Jahr nichts geändert. Amazon Prime Video wird weiterhin jeden CL-Dienstag eine Partie live und exklusiv in voller Länge übertragen, bei allen weiteren Duellen wird DAZN die einzige Anlaufstelle bleiben. Ein Abonnement braucht Ihr, mit Ausnahme des Finales, also für alle Begegnungen.

Was das für die Partien der Werkself bedeutet, seht Ihr hier: