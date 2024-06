"Der Titel bedeutet mir unfassbar viel": Toni Kroos feiert Real-Abschied mit Henkelpott

Und dennoch: Dieser Titel bedeute ihm "unfassbar viel", betonte der 34-Jährige nach dem 2:0 (0:0) im Endspiel gegen Borussia Dortmund: "Natürlich wollte ich mich mit diesem Champions-League-Sieg verabschieden."

Der Weg zum 15. Triumph der Madrilenen in der Königsklasse war gegen einen leidenschaftlichen BVB jedoch ein schwieriger, das gab auch Kroos zu. "Das Entscheidende war, dass wir in der ersten Halbzeit kein Gegentor bekommen haben. Das wäre mehr als möglich gewesen. Es hat lange gedauert, bis wir die bessere Mannschaft waren", sagte Kroos, der den Treffer zum 1:0 von Dani Carvajal per Ecke (74.) vorbereitete und seine Karriere nach der Heim-EM beendet.