BVB, Noten und Einzelkritiken von Real Madrid im Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund: Legende Toni Kroos zeigt noch mal, was wir vermissen werden

BVB gegen Real Madrid, Noten: Toni Kroos

Sein letztes Pflichtspiel auf Vereinsebene war erst mal nicht seins. Bereitete in der 40. Minute mit einem Fehlpass (!) einen der vielen Dortmunder Konter vor, den Courtois nur mit einiger Mühe entschärfen konnte. Zeigte dann aber nochmal alles, was wir ab kommender Saison vermissen werden: Führte sich in der zweiten Halbzeit mit einem sehr schönen und gefährlichen Freistoß und einer anschließenden brauchbaren Ecke ein, die beide zu recht guten Torgelegenheiten Reals führten. Belohnte seine Leistungssteigerung mit seinem Eckball zum 1:0 Carvajals und beendet so seine große Karriere mit 99 Assists in der Champions League. Bekam völlig zu Recht Standing Ovations bei seiner Auswechslung. Eine Legende von Real Madrid verließ als dann bald sechsmaliger Champions-League-Sieger den Platz. Note: 2