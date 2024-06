"Ohne Zweifel eine Schwalbe": Großer Wirbel um Vinícius Jr. nach vermeintlicher Roter Karte

So hätte Vinícius bei seinem Treffer in der 83. Spielminute durchaus nicht mehr auf dem Platz stehen können. Nachdem er sich in der ersten Hälfte nach einer harten Grätsche gegen BVB-Keeper Gregor Kobel eine Gelbe Karte abgeholt hatte, ging er nur fünf Minuten später bei einem Zweikampf mit Mats Hummels ohne Kontakt zu Boden.

"Das ist ohne Zweifel eine Schwalbe. Dafür muss es Gelb geben. Und Vinícius weiß, welche Konsequenzen ihm drohen", meinte der ehemalige Madrid-Trainer José Mourinho bei TNT Sports.

Schiedsrichter Slavko Vincic sah von einer weiteren Verwarnung, die schlussendlich Gelb-Rot bedeutet hätte, ab und ließ den Real-Stürmer weiter auf dem Platz. Lediglich Nico Schlotterbeck sah aufgrund seines Protests den gelben Karton.