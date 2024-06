"Es wird sehr hart für den Rest deines Lebens": Star-Trainer wendet sich an Edin Terzic

Als Terzic nach der Partie alleine auf dem Rasen stand, ging Ex-Real-Trainer Mourinho zu dem BVB-Coach, nahm ihn innig in den Arm und wechselte ein paar Worte mit ihm.

"Er meinte, dass es sehr hart sei und ich sagte ihm: 'Die Zeit wird dir nicht helfen. Es wird sehr hart für den Rest deiner Karriere, für den Rest deines Lebens. Aber du musst stolz auf das sein, was ihr geleistet habt, denn du hast es fantastisch gemacht'", verriet Mourinho bei TNT Sports.

Terzic habe alles getan, was als Trainer in seiner Macht stand, betonte der Portugiese weiter. "Der Trainer ist nicht derjenige, der den Ball auf dem Platz im Tor unterbringen muss - und das war es, was seiner Mannschaft heute gefehlt hat. Aber die Herangehensweise war super, sie waren mutig. [...] Sie haben alles gut gemacht - bis auf das Toreschießen. Als Trainer muss er stolz sein, aber er wird das dennoch nicht vergessen."

Dortmund war am Samstagabend in Wembley über weite Strecken die bessere Mannschaft und hatte zahlreiche Chancen, in Führung zu gehen. Letztlich wollte aber kein Tor gelingen und eine Viertelstunde vor dem Ende brachte Dani Carvajal Real in Führung. Kurz darauf legte Vinicius noch zum 2:0-Endstand nach.