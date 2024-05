"Es gibt ein Momentum": Gareth Bale lüftet das Erfolgsgeheimnis von Real Madrid

"Die Mannschaften haben Angst, gegen Real Madrid zu spielen, und das ist eine große Sache. Es ist diese Aura", sagte der Waliser dem Guardian. Die Gegner spielten inzwischen eher "gegen das Wappen als gegen die Mannschaft. Es gibt ein Momentum, Real Madrid und der Europapokal."

Bale spielte von 2013 bis 2022 für Real und war bei allen fünf Champions-League-Triumphen (2014, 2016, 2017, 2018, 2022) in den vergangenen zehn Jahren dabei.

Dennoch sei es auch für ihn schwer, die besonderen Leistungen des Klubs in Europa zu erklären. Die Königsklasse bedeute dem Klub und den Fans "sehr viel. Es ist der Wettbewerb, der am meisten geschätzt wird, der jedes Jahr im Mittelpunkt steht", sagte der einstige Offensivstar. Zudem scheine Real "immer einen Weg zu finden", selbst wenn das Team "am Boden" liege.