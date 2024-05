"Wäre geil, wenn ...": Ehemaliger Star des FC Bayern München wünscht sich vor Finale gegen Real Madrid perfekten Abschluss für Marco Reus vom BVB

"Es gibt so viele tolle Geschichten in diesem Spiel"

Auf der anderen Seite wird auch Toni Kroos sein letztes Spiel im Real-Trikot bestreiten. Der Nationalspieler beendet seine Karriere nach der anstehenden Heim-EM.

"Es gibt so viele tolle Geschichten in diesem Spiel", sagte Hargreaves und ergänzte: "Jadon Sancho kehrt zurück nach England. Jude Bellingham gegen seinen Ex-Verein. Das sind schon geile Geschichten."

Das Endspiel steigt am kommenden Samstag um 21 Uhr im legendären Wembley. Jener Ort, an dem Reus in seiner ersten Saison in Dortmund das Finale der Königsklasse gegen den FC Bayern München verloren hatte.

Für den BVB wäre es derweil der zweite Triumph in der Champions League nach dem Gewinn 1997. Real Madrid kann sich den bereits 15. Henkelpott sichern.