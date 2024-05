"Sie haben eine große Gier": Carlo Ancelotti warnt vor dem BVB - und äußert einen Wunsch für Toni Kroos

"Das wäre ein perfektes Ende und einfach fantastisch", sagte der Trainer am Montag, fünf Tage vor dem Finale gegen Borussia Dortmund in Wembley: "Aber er steht jetzt schon in den Geschichtsbüchern des Fußballs. Ob er gewinnt oder nicht - er ist fantastisch."

Dem BVB will Real am Samstag (21.00 Uhr/ZDF) mit Respekt begegnen. "Dortmund hat starke Spieler. Sie haben Paris St. Germain ausgeschaltet, ihre Einstellung war hervorragend", betonte Ancelotti: "Sie haben eine große Gier. Sie pressen hart und sind gut im Umschalten. Es wird eng."