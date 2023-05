Toni Kroos ist einer der besten deutschen Fußballer der vergangenen Jahre. Auch in der Champions League hat der Mittelfeldspieler schon viel erreicht. SPOX zeigt Euch, wie oft Toni Kroos schon die Königsklasse gewonnen hat.

Wo Toni Kroos ist, ist der Erfolg nicht fern! In seiner Karriere hat der inzwischen 33 Jahre alte Mittelfeldspieler schon sehr viele Titel gewonnen und auch viele individuelle Auszeichnungen eingeheimst. Höhepunkte des dreifachen Familienvaters waren der WM-Titel 2014 mit dem DFB-Team und der Platz eins bei der Wahl zum deutschen Fußballer des Jahres.

Auch in dieser Saison hat Kroos bereits einen Titel geholt. Mit Real Madrid, dort spielt er seit 2014, gewann er den spanischen Pokal. Die Titelsammlung kann bald noch erweitert werden: Mit den Königlichen spielt Kroos gegen Manchester City um den Einzug ins Finale der Champions League. Nach dem 1:1 im Hinspiel ist für Real die Titelverteidigung noch möglich.

Aber wie oft hat Toni Kroos die Champions League insgesamt schon gewonnen? Im Folgenden erfahrt Ihr es.

Wie oft hat Toni Kroos die Champions League gewonnen?

Toni Kroos hat die Champions League bisher fünf Mal gewonnen, einmal mit dem FC Bayern München, die anderen Siege stammen aus seiner Zeit bei Real Madrid.

Der erste Triumph war 2013, als der FC Bayern in einem rein deutschen Finale gegen Borussia Dortmund mit 2:1 gewann. Wegen einer Muskelverletzung konnte Kroos im Endspiel alelrdings nicht auflaufen.

Von 2016 bis 2018 stand Kroos dreimal in Folge in der siegreichen Mannschaft von Real Madrid. 2016 wurde Lokalrivale Atlético Madrid im Elfmeterschießen im Finale besiegt, 2017 Juventus Turin mit 4:1 und 2018 der FC Liverpool mit 3:1. Toni Kroos stand jeweils in der Startelf. Das war auch im vergangenen Jahr der Fall, als Real Madrid das Endspiel gegen den FC Liverpool mit 1:0 gewann.

© getty 2022 feierte Toni Kroos (links) seinen fünften Sieg in der Champions League.

Toni Kroos: Seine Stationen und Erfolge

Toni Kroos begann in jungen Jahren mit dem Fußballspielen beim Greifswalder SC. Im Alter von zwölf Jahren wechselte er zu Hansa Rostock.

2006 nahm der FC Bayern München den talentierten Mittelfeldspieler unter Vertrag. Dort kam er zunächst in der zweiten Mannschaft zum Einsatz, sein Bundesligadebüt gab er im September 2007. In 2009 wurde er an Bayer Leverkusen ausgeliehen.

Zur Saison 2014/15 wechselte Kroos für 30 Millionen Euro zu Real Madrid. Dort will er nach eigener Aussage seine Karriere auch beenden. Sein Vertrag soll bald für ein weiters Jahr verlängert werden.