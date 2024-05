BVB, Fahrplan für das Finale der Champions League: So bereitet sich Borussia Dortmund auf das Duell mit Real Madrid vor

Der Countdown zum wichtigsten Spiel der Saison läuft bereits. Am Freitag begibt sich das Team auf die Reise nach London. Der Flug von Dortmund startet dabei um 11:45 Uhr deutscher Zeit und soll um 13 Uhr dann in London landen. In der Hauptstadt angekommen, geht es am Freitagabend dann mit einer Pressekonferenz mit Trainer mit Edin Terzic und zwei Spielern weiter. Um 20.45 Uhr deutscher Zeit steht das Abschlusstraining an.

Der Finaltag beginnt mit einer lockeren Trainingseinheit. Am Abend geht es dann aber ans Eingemachte, wenn sich das Team langsam aber sicher auf den Weg ins Wembley-Stadion macht. Um 21 Uhr deutscher Zeit ertönt der Anpfiff zum Champions-League-Finale.