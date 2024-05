"Ist berechtigt": Toni Kroos zeigt Verständnis für Thomas Tuchel vom FC Bayern München

© getty

Tuchel: "Das ist ein absolutes Desaster"

Insbesondere FCB-Trainer Thomas Tuchel hatte sich nach der Partie in Madrid über den Unparteiischen echauffiert. "Das ist ein absolutes Desaster. Die Szene muss zu Ende gespielt werden, das ist die Regel. Der Schiedsrichter muss nicht pfeifen, er kann erst einmal abwarten und sich die Szene dann anschauen", hatte Tuchel gepoltert.

Real zog schließlich ins Endspiel ein, in dem am 1. Juni in London das Duell mit Borussia Dortmund ansteht.