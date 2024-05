"Ich muss ihn mal fragen, was er denn gesagt hat": Harry Kane vom FC Bayern reagiert eiskalt auf Jude Bellinghams Provokation

"Ich weiß nicht, was er gesagt hat", verriet Kane nach dem 2:2 im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals bei TNT Sports. "Ich merkte nur, dass er etwas in mein Ohr murmelte. Ich muss ihn mal fragen, was er denn gesagt hat."

Unmittelbar bevor Kane in der 57. Minute beim Stand von 1:1 zum Elfmeter antrat, war zu sehen, wie Reals Bellingham an ihn heran trat und ihm etwas sagen wollte. Schiedsrichter Clément Turpin löste die Szene dann aber recht rasch wieder auf.

Kane betonte, er sei in den Momenten vor einem Strafstoß ohnehin "im Tunnel. Ich versuche, alle äußeren Einflüsse abzublocken. Ich bin sicher, dass er etwas sagen wollte, um mich abzulenken. Aber glücklicherweise war das kein Problem für mich."

Kane verwandelte seinen Elfmeter sicher und brachte Bayern dadurch mit 2:1 in Führung. Kurz vor Schluss gelang dann aber Vinicius ebenfalls vom Elfmeterpunkt noch der 2:2-Ausgleich.

Für das Rückspiel am kommenden Mittwoch (8. Mai) in Madrid ist damit alles offen.