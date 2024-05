BVB, Champions League Halbfinale Rückspiel: Wo läuft PSG vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream?

Der BVB muss am heutigen Dienstag, den 7. Mai, in der Champions League gegen PSG antreten. Das Halbfinalrückspiel wird um 21.00 Uhr im Parc de Princes in Paris angestoßen.

Der BVB hat die Generalprobe für das heutige Duell gegen Paris Saint-Germain gemeistert. Am vergangenen Wochenende trat die Mannschaft von Edin Terzic in der Bundesliga gegen den FC Augsburg an und gewann die Begegnung überlegen mit 5:1.

Paris war dagegen am vergangenen Wochenende in der Liga nicht im Einsatz. Die Pariser können daher mit frischen Beinen in das Duell gegen Borussia Dortmund gehen. Behauptet der BVB die knappe 1:0-Führung aus dem Hinspiel und zieht damit in das Finale der Champions League ein?