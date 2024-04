Mit Friseurspruch: Toni Kroos veräppelt Joshua Kimmich vor Real Madrids Duell mit dem FC Bayern

Kimmich, mit seinem Kopfballtreffer Matchwinner im Viertelfinal-Rückspiel des FC Bayern gegen den FC Arsenal (1:0), postete am Donnerstagnachmittag stolz zwei Fotos seines Torjubels bei Instagram. Dazu der für ihn typische Hashtag "Believe in yourself", auf Deutsch: Glaub' an dich.

Die Bilder zeigen Kimmich mit verschwitzten, für seine Verhältnisse recht langen Haaren. Der trockene Kommentar des Users "toni.kr8s" dazu: "Vorm Halbfinale aber schon noch einmal den Friseur aufsuchen."

In der Vorschlussrunde trifft Kroos mit Rekordsieger Real Madrid am 30. April zunächst in München auf Kimmichs Bayern. Das Rückspiel findet am 8. Mai in der spanischen Hauptstadt statt.