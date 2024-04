"So schmerzhaft!" Ilkay Gündogan nach Barça-Aus restlos bedient - PSG feiert "historischen Moment"

© getty

Gündogan: "Was für eine frustrierende Nacht"

"Was für eine frustrierende Nacht. So schmerzhaft. Wir waren in einer so guten Position nach dem ersten Spiel, aber es hat am Ende nicht geklappt", schrieb Deutschlands Nationalmannschafts-Kapitän Ilkay Gündogan bei X.

Der 33-Jährige sprach Araujo nicht von der Schuld für die Niederlage frei. "Wenn man so früh mit einem Mann weniger spielt, ist das Spiel gelaufen", so Gündogan. Die pfeilschnellen Pariser nutzten ihre Überzahl eiskalt aus.