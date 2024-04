"Es ist eine Schande": Xavi zerlegt nach dem Aus des FC Barcelona in der Champions League Schiedsrichter Istvan Kovacs

© getty

Insgesamt drei Tore Karten für den FC Barcelona gegen PSG

Für Xavi hatte der Arbeitstag an der Seitenlinie in der 56. Minute bereits ein Ende gehabt: Aus Frust über Ilkay Gündogans Pfostentreffer beim Stand von 1:2 trat er eine Werbebande aus Schaumstoff in Richtung des 4. Offiziellen, brüllte herum und sah dafür die Rote Karte.

Selbiges Schicksal ereilte übrigens wenig später dann auch seinen Vertreter: Assistenzcoach José de la Fuente reklamierte nach einem vermeintlichen Foulspiel an Ilkay Gündogan im PSG-Strafraum zu heftig und wurde ebenfalls mit glatt Rot des Innenraums verwiesen (64.).

Barcelona bleibt nach dem Aus in der Königsklasse einzig noch LaLiga als Chance auf einen Titel. Allerdings beträgt der Rückstand des Titelverteidigers auf den Erzrivalen Real Madrid dort acht Punkte. Am Sonntag treffen die beiden Spitzenklubs im Clásico aufeinander.