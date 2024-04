"Sonst war es immer Bayern": Was sich laut Iker Casillas für Real Madrid verändert hat

Casillas sagte Relevo: "Manchester City hat Bayern München bei der Rivalität mit Real Madrid im Europapokal abgelöst. Sonst war es immer Bayern, aber in den letzten Jahren hat City diesen Platz eingenommen. Real und City sind meiner Meinung nach die zwei besten Mannschaften der Welt. Sie treten jetzt schon seit Jahren immer wieder in der Champions League gegeneinander an."

Bayern München und Real Madrid trugen seit dem Jahr 2000 allein neun Duelle in der K.-o.-Phase der Champions League aus. Darunter waren fünf Halbfinalduelle, die 2000, 2014 und 2018 an die Madrilenen gingen. 2001 und 2012 setzten sich die Bayern gegen die Spanier durch. Seit sechs Jahren trafen die beiden Klubs aber nicht mehr aufeinander.

Mit Manchester City bekommt es Real im anstehenden Viertelfinale nun schon zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren zu tun: 2020 schlugen die Citizens Real im Achtelfinale, 2022 beeindruckten die Madrilenen mit einem sensationellen Comeback im Halbfinale. Und in der vergangenen Saison ließ der Klub aus Manchester den Königlichen im Halbfinal-Rückspiel beim 4:0 keine Chance.

Am Dienstag tritt Real Madrid zum Viertelfinal-Hinspiel gegen Man City im Santiago Bernabéu an. Am Mittwoch, 17. April, folgt das Rückspiel in England im Etihad.