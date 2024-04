"Neuer kann spielen, Sané kann spielen": Thomas Tuchel gibt Personal-Update - Harry Kane spricht über Verletzungsmisere

Tuchel über Arsenals 0:2 bei der Generalprobe am Wochenende und was ihm aufgefallen ist: "Ich denke, dass es mit Saka und Ödegaard immer ein bisschen rechtslastig ist. Viele Angriffe - die gehen dann auch mal links zu Ende. Arsenal versucht schon, das Spiel erstmal auf die rechte Seite zu verlagern, um dort eine Überzahl zu schaffen, auch mit Außenverteidiger Ben White. Ich denke nicht, dass ich was Neues bei dem Spiel gelernt habe. Es ist alles sehr flexibel, sehr fließend. Meistens passiert alles. Es ist keine Mannschaft, die sich einmal festlegt und es eine Halbzeit lang durchspielt. Es macht Spaß, Arsenal zu schauen."

Tuchel über die Veränderung der Sichtweise auf Matthijs de Ligt: "Der Spieler würde wahrscheinlich sagen 'Er hat mich aufgestellt'. Matta war in meinen Gedanken nie die Nummer vier als Innenverteidiger. Auf der Position gibt es bei uns jetzt den größten Konkurrenzkampf und da kann es mal sein, dass es eine Weile dauert. Ich glaube, ich habe nicht viel gemacht, außer ihn jetzt aufgestellt."

Tuchel über den Vorteil, ein erfahrener CL-Trainer zu sein: "Ich hoffe, dass wir durch die Erfahrung einen leichten Vorteil haben. Wir haben Spieler dabei, die die Champions League schon gewonnen haben, die in wichtigen Spielen auf dem Platz gestanden haben. Aber damit es ein Vorteil ist, müssen wir auch eine Top-Leistung bringen. Manchmal ist es auch ein Vorteil, wenn man nicht so viel Erfahrung hat, wenn man der Herausforderer oder der Jäger ist. Das könnte Arsenal zum Thema machen. Für uns ist es aber auch nicht selbstverständlich, dass wir im Halbfinale stehen. Wir haben jetzt ein großes Spiel, in dem wir den nächsten großen Schritt gehen können."

Tuchel über die Besetzung der Linksverteidiger-Position: "Wir werden die Entscheidung heute nach dem Abschlusstraining treffen. Ich muss noch mit Nouss [Noussair Mazraoui] sprechen, wie es ihm geht."