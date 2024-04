BVB vs. Atletico Madrid: Champions League Viertelfinale Rückspiel heute im Liveticker

Borussia Dortmund trifft am heutigen Abend in der Champions League auf Atletico Madrid. Gewinnt der BVB das Duell und zieht damit in das Halbfinale der Königsklasse ein? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

CHAMPIONS LEAGUE LIVE SEHEN Jetzt Prime Video buchen Anzeige

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.