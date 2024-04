FC Bayern München vs. FC Arsenal, Übertragung heute live: Champions League Viertelfinale Rückspiel im Free-TV, Livestream und Liveticker

FC Bayern München vs. FC Arsenal, Übertragung heute live: Champions League Viertelfinale Rückspiel im Free-TV und Livestream

FC Bayern München vs. FC Arsenal wird heute nicht live im Free-TV übertragen.

DAZN zeigt das Viertelfinalrückspiel heute live und exklusiv in voller Länge, die Vorberichterstattung mit Moderatorin Laura Wontorra beginnt um 20 Uhr. Im Kommentar erwartet Euch später Marco Hagemann, als Experte steht Sami Khedira in den Startlöchern.

Bei DAZN könnt Ihr euch am heutigen Mittwochabend auch für die Konferenz entscheiden, in der ihr parallel zu FC Bayern München vs. FC Arsenal auch die wichtigsten Szenen von Manchester City vs. Real Madrid seht.

Für die Livestreams benötigt Ihr ein Abonnement bei DAZN Unlimited oder DAZN Football.