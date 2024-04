FC Bayern München vs. FC Arsenal heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League Viertelfinale Rückspiel im TV und Livestream?

Beim Hinspiel in London drehte der FC Bayern einen frühen Rückstand und führte knapp 45 Minuten lang mit 2:1, bis der Ausgleich zum Endstand von 2:2 noch fiel.Das Rückspiel steht am heutigen Mittwochabend (17. April) an und wird in der Allianz Arena um 21 Uhr steigen.

