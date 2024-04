FC Bayern München, voraussichtliche Aufstellungen: So könnten FCB und FC Arsenal im Champions League Viertelfinale Rückspiel spielen

Der FC Bayern München begegnet am kommenden Mittwoch, den 17. April, in der Champions League dem FC Arsenal. Das Viertelfinalrückspiel ist für 21.00 Uhr in der Allianz Arena in München angesetzt.

2:2 endete am vergangenen Dienstag das Champions-League-Hinspiel zwischen dem FCB und dem FC Arsenal. Die Münchner zeigten sich in London äußerst effizient und erkämpften sich das Unentschieden durch die Treffer von Serge Gnabry und Harry Kane. Vor heimischen Publikum ist am Mittwochabend für den FC Bayern München also noch alles drin.

Wie könnten der FCB und die Gunners im Rückspiel auflaufen? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.