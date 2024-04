FC Bayern München: Gerücht um Arsenal-Star! Verstärkt sich der FCB im Mittelfeld?

Laut einem Bericht von Transfer-Experte Ekrem Konur sollen mehrere Top-Klubs Interesse an der Verpflichtung des 25-Jährigen haben. Darunter neben Paris Saint-Germain und Real Madrid auch der FC Bayern.

Wirklich wahrscheinlich scheint dieses Szenario aber nicht zu sein. Ödegaard ist einer der Schlüsselspieler beim FC Arsenal und genießt hohes Ansehen in Europa. Weil er noch bis 2028 an die Gunners gebunden ist, würde ein Transfer wohl ziemlich teuer werden.

Transfermarkt.de schätzt seinen Marktwert derzeit auf 95 Millionen Euro. Vorstellbar, dass ein Wechsel im Sommer noch deutlich teurer wäre. Mit Jamal Musiala haben die Bayern zudem bereits einen Topspieler auf der Zehnerposition im Kader. Auch an Florian Wirtz soll der FCB interessiert sein.

Am Dienstagabend trifft Ödegaard mit dem FC Arsenal daheim auf den FC Bayern. Am Mittwoch in der Woche darauf treffen die beiden Teams in München aufeinander. Ödegaard und die Gunners übernahmen am vergangenen Wochenende die Tabellenführung in der Premier League und könnten in dieser Saison erstmals seit 2004 wieder Meister werden.