FC Bayern München, Champions League Viertelfinale Rückspiel: Wo läuft FCB vs. FC Arsenal heute live im Free-TV und Livestream?

In London hielten die Bayern nach frühem Rückstand lange ein 2:1, bis in der Schlussphase des Spiels noch der Ausgleich fiel und das Hinspiel des Viertelfinals mit 2:2 endete. Das Rückspiel steigt am heutigen Mittwoch (17. April) in München, um 21 Uhr wird in der Allianz Arena angepfiffen.

