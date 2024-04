Ex-Weltmeister übt Kritik an Vorstellung von Kylian Mbappé: "Macht schon seit Wochen keinen Unterschied mehr"

"Ich sage, dass er sein Spiel gemacht hat. Er war in seinem Spiel. Ich habe gespürt, dass er besorgt war und sich einsetzt. Ich habe gespürt, dass er sich engagiert hat", sagte Dugarry gegenüber RMC Sport.

Dennoch sei er mit dem Spiel des französischen Superstars nicht zufrieden gewesen. "Danach sind wir weit von dem großen Kylian Mbappé entfernt gewesen. Wir sind weit von diesen großartigen Leistungen entfernt gewesen. Das ist bei dieser Art von Spielen nicht so schlimm, denn seine Mitspieler waren in der Lage, einen durchschnittlichen Mbappé zu kompensieren. Ich sehe nicht, dass er beim Dribbling mit dem Ball einen Unterschied macht, das tut er schon seit mehreren Wochen nicht mehr."

Barça gelang es, Mbappé im Hinspiel weitgehend auszuschalten, im Rückspiel trug er sich allerdings zweimal in die Torschützenliste ein. Zunächst schoss er PSG vom Elfmeterpunkt aus in Führung. Ein weiterer Treffer in der Schlussphase brachte die Pariser endgültig auf die Siegesstraße.

Nach wie vor steht ein Wechsel von Mbappé im Sommer zu Real Madrid im Raum. Zunächst wird der Weltmeister mit dem französischen Hauptstadtklub allerdings die Saison zu Ende bringen. Der Sieg gegen Barcelona bedeutet, dass die Mannschaft von Luis Enrique gegen Borussia Dortmund um den Einzug ins Champions-League-Finale spielt.