"Sowas gibt es nur hier": Mats Hummels mit emotionaler Botschaft nach BVB-Triumph

"Ich sage es euch: Wenn ihr als Spieler in so einem Spiel in diesem Stadion auf dem Platz gestanden habt, dann wisst ihr, es geht nicht mehr im Fußball. Die Stimmung auf den Rängen, die Energie im Stadion. Sowas gibt es nur hier, das vergisst man nie. NIE", schrieb Hummels bei Instagram.

Die Dortmunder hatten zuvor die 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel in Madrid umgebogen und zogen durch den 4:2-Sieg ins Halbfinale der Königsklasse ein.

Hummels spielte von 2008 bis 2016 für den BVB und steht seit 2019 erneut in Dortmund unter Vertrag. Das Arbeitspapier des 35-Jährigen läuft am Saisonende aus, ob der Innenverteidiger noch einmal verlängert, ist noch nicht entschieden.

In der laufenden Saison stand Hummels bislang in 34 Pflichtspielen für die Borussia auf dem Platz. Seine Ausbeute: Drei Tore und eine Vorlage.