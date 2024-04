BVB, voraussichtliche Aufstellungen: So könnten Borussia Dortmund und Atletico Madrid im Champions League Viertelfinale Rückspiel spielen

BVB, voraussichtliche Aufstellungen: So könnte Borussia Dortmund im Champions League Viertelfinale Rückspiel spielen

Im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach dürfte Edin Terzic seine Mannschaft im Champions-League-Viertelfinale auf einigen Positionen verändern. So könnten Julian Ryerson und Mats Hummels wieder in die Abwehrformation rücken. Im Mittelfeld bieten sich dem BVB-Trainer ebenfalls einige Optionen. So könnte Kapitän Emre Can wieder in der Startformation stehen. Um den Platz neben Marcel Sabitzer dürften sich Julian Brandt und Felix Nmecha streiten. In der Offensive hat Terzic zudem die Option zwischen Donyell Malen und Karim Adeyemi.

Fraglich ist noch, ob Jaden Sancho, Sebastién Haller und Jamie Bynoe-Gittens am morgigen Abend mit dabei sind. Haller hatte sich am vergangenen Samstag im Ligaspiel gegen Gladbach verletzt und musste, genauso wie Jamie Bynoe-Gittens, deshalb ausgewechselt werden. Sancho fehlte in der Begegnung gänzlich. Er stand krankheitsbedingt gegen die Gladbacher nicht im Kader.