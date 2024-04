BVB, Champions League Viertelfinale Rückspiel: Wo läuft Borussia Dortmund vs Atletico Madrid heute live im Free-TV und Livestream?

Am heutigen Dienstag, den 16. April, trifft der BVB in der Champions League auf Atletico Madrid. Das Viertelfinalrückspiel wird um 21.00 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund angepfiffen.

CHAMPIONS LEAGUE LIVE SEHEN Jetzt Prime Video buchen Anzeige

Dem BVB steht am heutigen Abend eine schwierige Aufgabe bevor. Das Hinspiel gegen Atletico Madrid verloren die Dortmunder nämlich am vergangenen Mittwoch mit 1:2. Das Team von Edin Terzic rennt am heutigen Abend also einem Rückstand hinterher und muss das Duell gegen die Madrilenen gewinnen, um das Halbfinale der Königsklasse zu erreichen.

Schon zur Pause führte Atletico Madrid im Hinspiel mit 2:0. Die Dortmunder zeigten sich dann im Verlauf der zweiten Halbzeit immer mutiger und kamen schließlich durch Sebastién Haller zum Anschlusstreffer. Macht es der BVB heute vor heimischen Publikum besser als im Hinspiel?