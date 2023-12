Der FC Bayern München ist heute zum Abschluss der CL-Gruppenphase bei Manchester United zu Gast. Wer das Spiel live im TV und im Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier.

Zum Abschluss der Gruppenphase ist der FC Bayern München heute bei Manchester United zu Gast. Im Old Trafford beginnt das Champions-League-Spiel um 21 Uhr.

Für den den deutschen Rekordmeister geht es einzig darum, seine Serie von Spielen in der CL-Gruppenphase ohne Niederlage auszubauen. Den Gruppensieg hatte sich der FC Bayern schon vorzeitig gesichert.

Die Red Devils spielen liegen nicht nur in der Premier League hinter den eigenen Erwartungen zurück. In der Champions League belegen sie in der Gruppe A mit vier Punkten nach fünf Spieltagen den letzten Platz. Um doch noch in die K.o.-Phase einzuziehen, müssen sie heute gegen den FC Bayern unbedingt gewinnen, da im Parallelspiel der FC Kopenhagen und Galatasaray Istanbul (jeweils 5 Punkte) aufeinander treffen.

Am 1. Spieltag gewannen effektive Münchner nach einer wilden Schlussphase 4:3 gegen Manchester United. Am vergangenen Wochenende bezogen Manchester United und der FC Bayern in der Liga Niederlagen. München verlor in Frankfurt 1:5, United 0:3 gegen Bournemouth.

© getty Harry Kane, der Top-Torjäger des FC Bayern, spielt heute in seiner Heimat.

Manchester United vs. FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream?

Der Großteil der Champions League ist in dieser Saison live bei DAZN zu sehen - mit einer Ausnahme. Pro Spieltag, genau genommen immer wenn in der Königsklasse dienstags gespielt wird, zeigt Amazon Prime Video eine Partie live im TV und im Livestream. Heute ist die Wahl auf Manchester United gegen den FC Bayern gefallen.

Wer sich die Partie heute live ansehen will, der benötigt einen Zugang zu Amazon Prime Video. Diesen erhaltet Ihr mit einem Prime-Abo bei Amazon. Die Kosten dafür betragen nach Ablauf des Gratis-Monats 8,99 Euro pro Monat und 89,90 Euro pro Jahr.

Manchester United vs. FC Bayern München kann heute in Webbrowsern und über die Prime Video-App auf vielen Geräten wie Smart-TVs sowie Tablets und Smartphones angesehen werden.

Alle anderen Partien des heutigen CL-Spieltags zeigt DAZN live.

Manchester United vs. FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Ihr habt keinen Zugriff auf Amazon Prime, wollt aber wissen, ob der FC Bayern auch in Manchester ungeschlagen bleibt? Dann klickt in den Liveticker von SPOX - dank schneller Aktualisierungen bringen wir Euch auf den aktuellen Stand des Geschehens im Old Trafford.

Hier geht's zum Liveticker Manchester United - FC Bayern München.

Manchester United vs. FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Champions League, Manchester United vs. FC Bayern München - Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester United: A. Onana - Diogo Dalot, H. Maguire, Varane, Shaw - Mainoo, McTominay - Antony, Bruno Fernandes, Rashford - Höjlund

A. Onana - Diogo Dalot, H. Maguire, Varane, Shaw - Mainoo, McTominay - Antony, Bruno Fernandes, Rashford - Höjlund Bayern München: Neuer - Laimer, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, L. Sané - Kane

Champions League, 6. Spieltag - Die Gruppe A im Überblick