Zum Abschluss der Gruppenphase der Champions League spielt der FC Bayern München bei Manchester United. Wo Ihr das Ganze im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Same procedure as everry year! Der FC Bayern München steht auch in dieser Saison wieder vorzeitig als Sieger seiner Vorrundengruppe in der Champions League fest. Am letzten Spieltag steht für den FC Bayern am heutigen Dienstag ab 21 Uhr das Duell bei Manchester United an.

Die Red Devils sind vom Einzug in die K.o.-Phase noch weit entfernt. Einen Punkt liegen sie in der Tabelle hinter dem FC Kopenhagen und Galatasaray Istanbul. Fest steht: Nur mit einem Sieg gegen den FC Bayern und einem Unentschieden bei Kopenhagen vs. Galatasaray kann Manchester United noch Gruppenzweiter werden. Verliert das Team von Trainer Erik ten Hag heute, ist die internationale Saison sogar sicher gänzlich beendet.

Mit viel Selbstvertrauen gehen Manchester United und der FC Bayern nicht in das Spiel. Der FCB kassierte in der Bundesliga eine 1:5-Klatsche bei Eintracht Frankfurt, während United daheim gegen Bournemouth mit 0:3 verlor.

© getty Thomas Tuchel ist der Trainer des FC Bayern München.

FC Bayern München: Wo läuft Manchester United vs. FCB heute live im Free-TV und Livestream?

Manchester United vs. FCB läuft heute nicht live im Free-TV auf einem kostenlosen Livestream.

Mit DAZN und Amazon Prime sind in dieser Saison zwei Anbieter im Besitz der Live-Übertragungsrechte an den Spielen der Champions League. In der Gruppenphase ist klar geregelt, dass Amazon Prime an jedem Spieltag ein Dienstagsspiel live zeigt, während DAZN für die Liveübertragung der anderen Spiele verantwortlich ist. Deshalb läuft Manchester United vs. FCB heute exklusiv via Amazon Prime Video, da der Rechteinhaber sich für diese Partie entschied.

Manchester United vs. FCB ist ab 20 Uhr via Amazon Prime Video im Livestream auf jedem Smartphone oder Tablet auch von unterwegs, über die App Amazon Prime Video auf einem Smart-TV und über die Website von Amazon Prime Video auf einem PC oder Notebook zu sehen.

Folgendes Personal ist im Einsatz:

Moderator: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Kommentatoren: Jonas Friedrich, Benedikt Höwedes

Jonas Friedrich, Benedikt Höwedes Experten: Josephine Henning, Matthias Sammer, Nils Petersen

Ein Monatsabo bei Amazon Prime Video kostet 8,99 Euro, ein Jahresabo 89,99 Euro. Die Begegnung kann auch gratis verfolgt werden, da Amazon Prime einen kostenlosen Probemonat anbietet.

FC Bayern München: Wo läuft Manchester United vs. FCB heute live im Free-TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Mit dem ausführlichen Liveticker von SPOX könnt Ihr heute bei Manchester United vs. FCB dabei sein, auch wenn Ihr das Spiel nicht via Amazon Prime live verfolgen könnt.

Hier geht's zum Liveticker Manchester United - FC Bayern München.

FC Bayern München: Wo läuft Manchester United vs. FCB heute live im Free-TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Champions League, 6. Spieltag

Champions League, 6. Spieltag Spiel: Manchester United vs. FC Bayern München

Manchester United vs. FC Bayern München Datum: 12. Dezember

12. Dezember Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Spielort: Old Trafford, Manchester

Old Trafford, Manchester Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: Amazon Prime Video

Liveticker: SPOX

Champions League, Manchester United vs. FC Bayern München - Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester United: A. Onana - Diogo Dalot, H. Maguire, Varane, Shaw - Mainoo, McTominay - Antony, Bruno Fernandes, Rashford - Höjlund

A. Onana - Diogo Dalot, H. Maguire, Varane, Shaw - Mainoo, McTominay - Antony, Bruno Fernandes, Rashford - Höjlund Bayern München: Neuer - Laimer, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, L. Sané - Kane

Champions League, 6. Spieltag - Die Gruppe A im Überblick