FC Bayern München vs. FC Kopenhagen heute live, Übertragung: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

Am 5. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase hat der FC Bayern München heute den FC Kopenhagen zu Gast. Wo die Partie heute im TV und im Livestream übertragen wird und wo Ihr sie im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Mittwoch, 29. November, wird in der Gruppe A der fünfte Spieltag der diesjährigen Champions-League-Gruppenphase abgeschlossen. Tabellenführer FC Bayern München empfängt den FC Kopenhagen. Spielbeginn in der Allianz-Arena ist um 21 Uhr.

Der deutsche Rekordmeister ist nach vier Siegen aus den ersten vier Spielen bereits für die K.o.-Runde qualifiziert. Auch von Tabellenplatz eins kann den FC Bayern keiner mehr verdrängen.

Der FC Kopenhagen kommt mit vier Punkten als Gruppenzweiter nach München. Der Kampf um Platz zwei zwischen den Dänen, Galatasaray Istanbul (4 Punkte) und Manchester United (3) geht heute in die wichtige Phase. Will der FC Kopenhagen auch in die K.o.-Phase einziehen, sollte er heute punkten.

Der FC Bayern kehrte mit einem 1:0-Sieg beim 1. FC Köln aus der Länderspielpause zurück. Am 2. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase gewann das Team von Trainer Thomas Tuchel in Kopenhagen nach einem 0:1-Rückstand noch mit 2:1. Joker Mathys Tel bescherte den Bayern mit seinem Tor in der 83. Spielminute den Sieg.

FC Bayern München vs. FC Kopenhagen heute live, Übertragung: Champions League im TV und Livestream

Heute gibt es von keinem Spiel der Champions League Livebilder im Free-TV zu sehen. Für FC Bayern vs. FC Kopenhagen liegen die exklusiven Übertragungsrechte bei DAZN.

Das "Netflix des Sports" startet mit der Übertragung des Spiels im Livestream bereits um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Moderator Alex Schlüter, Kommentator Jan Platte, Experte Michael Ballack und Reporter Daniel Herzog berichten aus der Allianz-Arena.

Zugriff auf den Livestream erhaltet Ihr über die DAZN-App auf Eurem Mobiltelefon, Smart-TV und Tablet und auf der DAZN-Website. Um das vielfältige Programm von DAZN, der Streamingdienst zeigt auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga exklusiv, live verfolgen zu können, benötigt Ihr ein Abo - für die heutige Liveübertragung von FC Bayern vs. Kopenhagen benötigt Ihr DAZN Unlimited. Alle Infos zu den verschiedenen DAZN-Abos findet Ihr hier.

DAZN zeigt das Spiel auch auf auf dem linearen TV-Sender DAZN 1, was allerdings ebenfalls kostenpflichtig ist.

Ihr habt keinen Zugriff auf DAZN, wollt aber wissen, ob der FC Bayern auch sein fünftes Gruppenspiel gewinnt? Dann klickt in den Liveticker von SPOX.

Hier geht es zum Liveticker FC Bayern München - FC Kopenhagen.

FC Bayern München vs. FC Kopenhagen heute live, Übertragung: Champions League im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Champions League, 5. Gruppenspieltag

Champions League, 5. Gruppenspieltag Duell: FC Bayern München vs. FC Kopenhagen

FC Bayern München vs. FC Kopenhagen Datum: 29. November

29. November Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Spielort: Allianz-Arena, München

Allianz-Arena, München Übertragung im TV: DAZN 1

Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

© getty Thomas Müller könnte heute wieder einmal von Beginn an spielen.

FC Bayern München vs. FC Kopenhagen heute live, Übertragung: Champions League im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies - Kimmich, Laimer - Gnabry, Müller, Tel - Kane

Neuer - Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies - Kimmich, Laimer - Gnabry, Müller, Tel - Kane Kopenhagen: Grabara - Ankersen, Vavro, Diks, Sörensen - Diogo Goncalves, Lerager, Falk - Achouri, Elyounoussi - Claesson

Champions League, Gruppe A - Die Tabelle