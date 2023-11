Für den FC Bayern München steht heute in der Champions League das Heimspiel gegen den FC Kopenhagen an. Wer die Partie im TV und im Livestream zeigt / überträgt und ob es eine Liveübertragung im Free-TV gibt, verraten wir Euch hier.

Der bereits für die K.o.-Phase der Champions League qualifizierte FC Bayern München empfängt am heutigen Mittwoch, 29. November, den FC Kopenhagen. In der Allianz-Arena rollt der Ball ab 21 Uhr.

Am 5. Spieltag der Gruppenphase kann der FC Bayern beruhigt in das Spiel gehen. Es steht bereits fest, dass der deutsche Rekordmeister die Gruppe A als Erster abschließen wird. Deshalb wird Trainer Thomas Tuchel wohl einige zuletzt weniger eingesetzte Spieler wie Thomas Müller in die Startelf befördern.

Der FC Kopenhagen holte bisher erst vier Punkte, was dennoch zum zweiten Tabellenplatz in der Gruppe A reicht. Zwischen den Dänen, Galatasaray Istanbul und Manchester United wird entschieden, wer als Gruppenzweiter ebenfalls in die K.o.-Phase einzieht.

In Kopenhagen hatte der FC Bayern im Hinspiel viel Mühe und gewann mit 2:1. Den Siegtreffer erzielte Mathys Tel in der Schlussphase der Partie.

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FCB vs. FC Kopenhagen in der Champions League im TV und Livestream?

Live im Free-TV könnt Ihr das Spiel des FC Bayern heute nicht verfolgen. Die exklusiven Übertragungsrechte liegen nämlich bei DAZN.

Auf dazn.com und über die kostenlose DAZN-App könnt Ihr die Live-Übertragung samt Vorberichterstattung ab 20.15 Uhr live auf dem Endgerät Eurer Wahl sowie via Smart-TV verfolgen. Folgendes DAZN-Personal berichtet für Euch über das Spiel:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Michael Ballack

Michael Ballack Reporter vor Ort: Daniel Herzog

Für DAZN benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo.Die Liveübertragungen der Champions-League-Spiele ist nur mit DAZN Unlimited möglich.

DAZN bietet auch eine Übertragung auf dem ebenfalls kostenpflichtigen linearen TV-Sender DAZN 1 an.

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FCB vs. FC Kopenhagen in der Champions League im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Kostenlos ist das Angebot, das SPOX für Euch parat hat! Wir tickern die komplette Partie sehr ausführlich mit. Ihr verpasst somit nichts vom Geschehen in der Allianz-Arena.

Hier geht es zum Liveticker FC Bayern München - FC Kopenhagen.

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FCB vs. FC Kopenhagen in der Champions League im TV und Livestream? - Infos im Überblick

Event: Champions League, 5. Gruppenspieltag

Champions League, 5. Gruppenspieltag Duell: FC Bayern München vs. FC Kopenhagen

FC Bayern München vs. FC Kopenhagen Datum: 29. November

29. November Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Spielort: Allianz-Arena, München

Allianz-Arena, München Übertragung im TV: DAZN 1

Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FCB vs. FC Kopenhagen in der Champions League im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies - Kimmich, Laimer - Gnabry, Müller, Tel - Kane

Neuer - Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies - Kimmich, Laimer - Gnabry, Müller, Tel - Kane Kopenhagen: Grabara - Ankersen, Vavro, Diks, Sörensen - Diogo Goncalves, Lerager, Falk - Achouri, Elyounoussi - Claesson

Champions League, Gruppe A - Die Tabelle