Nachdem gestern bereits die erste Fuhre an Spielen absolviert wurde, warten am heutigen Mittwoch in der Champions League weitere Duelle auf uns. Welche das sind und wo sie im TV und Livestream laufen? Das erfahrt Ihr hier.

Gestern wurde bereits die erste Hälfte des 3. Spieltags absolviert, am heutigen Mittwoch sind die Gruppen E-H dran. Ab 18.45 Uhr dürft Ihr Euch auf Action aus der Champions League freuen.

Zwei Klubs aus Deutschland müssen heute ran: Der BVB ist bei Newcastle United gefragt, RB Leipzig hat Roter Stern Belgrad zu Gast. Wo Ihr die Partien sehen könnt und wer noch spielt, verrät dieser Artikel!

Champions League, Übertragung 3. Spieltag heute live: So seht Ihr die Spiele am Mittwoch im Free-TV und Livestream

Während Dienstags auch Amazon Prime Video einen Anteil am CL-Kuchen bekommt, ist die Übertragungssituation am Mittwoch ganz einfach erklärt: DAZN zeigt sämtliche Spiele exklusiv in voller Länge.

Beide deutschen Vereine sind um 21 Uhr gefragt, schon ab 20.15 Uhr laufen auf der Website oder in der DAZN-App jeweils die Vorberichte. Das Spiel der Dortmunder wird von Jan Platte und Experte Sebastian Kneißl kommentiert, bei Leipzig sind Michael Born und Experte Sascha Bigalke im Einsatz.

Um auf die Übertragungen der Königsklasse zugreifen zu können, müsst Ihr Euch DAZN Unlimited sichern. Zwischen 29,99 Euro im Monat (Jahresabo) und 44,99 Euro im Monat (Monatsabo) kostet der Spaß.

Champions League, Übertragung 3. Spieltag heute live: Die Spiele am Mittwoch im Überblick

Termin Heim Auswärts Gruppe Übertragung Mi, 25.10., 18.45 Uhr Feyenoord Rotterdam Lazio Rom E DAZN Mi, 25.10., 18.45 Uhr FC Barcelona Schachtar Donezk H DAZN Mi, 25.10., 21.00 Uhr Celtic Glasgow Atletico Madrid E DAZN Mi, 25.10., 21.00 Uhr Paris St. Germain AC Mailand F DAZN Mi, 25.10., 21.00 Uhr Newcastle United Borussia Dortmund F DAZN Mi, 25.10., 21.00 Uhr RB Leipzig Roter Stern Belgrad G DAZN Mi, 25.10., 21.00 Uhr Young Boys Bern Manchester City G DAZN Mi, 25.10., 21.00 Uhr Royal Antwerp FC FC Porto H DAZN

Champions League, Übertragung 3. Spieltag heute live: Liveticker von SPOX am Mittwoch

Kein DAZN-Abo oder keine Lust, die gesamte Partie im TV oder Stream zu verfolgen? Dann versucht es doch einfach mal mit einem unserer Liveticker, wir liefern nämlich zu sämtlichen Spielen regelmäßige Updates. So entgehen Euch keine wichtigen Aktionen!

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Champions League, 3. Spieltag heute: Die Teams und Gruppen am Mittwoch im Überblick

Gruppe E

Platz Team Spiele Differenz Punkte 1 Atl. Madrid 2 1 4 2 Lazio 2 1 4 3 Feyenoord 2 1 3 4 Celtic 2 -3 0

GRUPPE F

Platz Team Spiele Differenz Punkte 1 Newcastle 2 3 4 2 Paris SG 2 -1 3 3 Milan 2 0 2 4 Dortmund 2 -2 1

Gruppe G

Platz Team Spiele Differenz Punkte 1 ManCity 2 4 6 2 Leipzig 2 0 3 3 Roter Stern 2 -2 1 4 Young Boys 2 -2 1

Gruppe H