Auch Harry Maguire fehlt Manchester United in München

Englands Rekordmeister Manchester United muss zum Auftakt der Champions League am Mittwoch (21 Uhr) beim FC Bayern auch auf den zuletzt verspotteten Innenverteidiger Harry Maguire verzichten.

Wie die Red Devils am Dienstag mitteilten, konnte der englische Nationalspieler, der für 87 Millionen Euro von Leicester nach Manchester gewechselt war, die Reise nach München aufgrund einer Verletzung nicht antreten.

Neben Maguire, den die Fans aufgrund mehrerer unglücklicher Auftritte in den vergangenen Monaten schon länger im Visier haben, fehlen Teammanager Erik ten Hag auch Innenverteidiger Raphael Varane und Neuzugang Mason Mount. Beide waren nach Verletzungen am Dienstag zwar ins Training zurückgekehrt, für die Nominierung in den Spieltagskader war es aber noch zu früh.

Zahlreiche Ausfälle bei Man United

Das schwach in die Saison gestartete United muss bereits auf die Außenverteidiger Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw und Tyrell Malacia sowie Rechtsaußen Amad Diallo verzichten. Flügelstürmer Antony ist wegen Gewalt- und Missbrauchsvorwürfen freigestellt, der frühere Dortmunder Jadon Sancho spielt unter Trainer ten Hag keine Rolle mehr.