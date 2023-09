Harry Maguires Mutter über den Spott für ihren Sohn: "Eine Schande"

Nachdem Harry Maguire beim Schottland-Spiel ein weiteres Mal eine Menge Spott abbekam, meldete sich der Innenverteidiger diesbezüglich nun zu Wort. Auch Zoe Maguire, seine Mutter, gab ein emotionales Statement zu den wiederholten Vorkommnissen ab.

Maguire selbst scheint dieser Thematik gegenüber gelassen zu sein. "Ich kann damit umgehen", sagte der umstrittene englische Nationalspieler, er habe nicht "mit mentalem Druck zu kämpfen".

Mutter Zoe Maguire rechnet jedoch mit den verhöhnenden Stimmen ab: "Als Mutter, die das Ausmaß an negativen und beleidigenden Kommentaren sieht, die mein Sohn von einigen Fans, Experten und den Medien erhält, ist es eine Schande und völlig inakzeptabel für jede Art von Leben, ganz zu schweigen von jemandem, der sich für seinen Verein und sein Land abrackert."

"Ich war wie immer auf der Tribüne. Es ist nicht akzeptabel, was da wegen nichts entstanden ist. Ich verstehe, dass es in der Welt des Fußballs Höhen und Tiefen, Positives und Negatives gibt, aber was Harry abkriegt, geht weit über den Fußball hinaus", fügte sie hinzu.

Nationaltrainer Gareth Southgate kritisierte den Umgang mit seinem Verteidiger am Dienstag als "Witz", nachdem sich beim Länderspiel gegen Schottland in Glasgow (3:1) Fans der Gastgeber über Maguire lustig gemacht hatten, englische Anhänger ebenfalls. Maguire erzielte den Treffer der Schotten per Eigentor.