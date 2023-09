Young Boys Bern vs. RB Leipzig heute live, Übertragung: Champions League im Free-TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League startet RB Leipzig heute bei den Young Boys Bern in die Gruppenphase. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Champions League, Young Boys Bern vs. RB Leipzig: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Bundesligist RB Leipzig kommt am heutigen Dienstag, 19. September, eine besondere Ehre zu Teil. Er eröffnet mit der Auswärtspartie bei den Young Boys Bern im Wankdorf-Stadion den 1. Spieltag der Gruppenphase der neuen Champions-League-Saison. YB vs. RB ist eines von zwei Spielen, die heute bereits um 18.45 Uhr angepfiffen werden.

YOUNG BOYS BERN - RB LEIPZIG AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

In den vergangenen Jahren hat sich RB Leipzig zu einem festen Bestandteil der Champions League entwickelt und geht in seine fünfte Saison in Folge. 2022/23 scheiterte RB im Achtelfinale. Der Einzug in die K.o.-Phase ist auch in dieser Saison das primäre Ziel der Leipziger. Angesichts der weiteren Gruppengegner Manchester City und Roter Stern Belgrad ein machbares Unterfangen. Dafür sollte das Team von Trainer Marco Rose heute zum Auftakt beim schweizer Meister dreifach punkten.

Die von Raphael Wicky trainierten Berner erreichten zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte die Gruppenphase der Champions League.

Champions League, 1. Spieltag: Spiele am Dienstag

DATUM UHRZEIT SPIEL Dienstag, 19. September 18.45 Uhr Milan - Newcastle Dienstag, 19. September 18.45 Uhr Bern - Leipzig Dienstag, 19. September 21 Uhr PSG - BVB Dienstag, 19. September 21 Uhr Feyenoord - Celtic Dienstag, 19. September 21 Uhr Lazio - Atlético Dienstag, 19. September 21 Uhr Manchester City - Belgrad Dienstag, 19. September 21 Uhr Barcelona - Antwerpen Dienstag, 19. September 21 Uhr Donezk - Porto

Young Boys Bern vs. RB Leipzig heute live, Übertragung: Champions League im Free-TV und Livestream

Das Auswärtsspiel von RB Leipzig bei den Youngs Boys wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Wollt Ihr das Spiel live im TV und im Livestream verfolgen, ist der Streamingdienst DAZN Eure einzige Anlaufstelle. DAZN zeigte in der Gruppenphase nämlich an jedem Spieltag 15 der 16 Partien exklusiv, lediglich ein Dienstagsspiel kann immer via Amazon Prime Video live verfolgt werden - dabei handelt es sich heute um die Partie von Borussia Dortmund bei Paris Saint-Germain

Die DAZN-Übertragung beginnt heute um 18.15 Uhr. Folgendes DAZN-Personal ist für Euch im Einsatz.

Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Moderator: Tobias Wahnschaffe

Tobias Wahnschaffe Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporterin: Ann-Sophie Kimmel

Young Boys Bern vs. RB Leipzig ist bei DAZN auch Teil einer Konferenz. In dieser wird heute ab 18.30 Uhr auch zum Parallelspiel AC Mailand vs. Newcastle United geschaltet.

DAZN zeigt das Spiel vornehmlich im Livestream auf dazn.com sowie in der DAZN-App. Ihr könnt den Livestream auf verschiedenen Endgeräten abrufen - und auch zuhause auf Eurem Smart-TV. Zudem zeigt das "Netflix des Sports" die Partie live auf seinem linearen TV-Kanal DAZN 1 und die Konferenz auf DAZN 2.

DAZN bietet Euch mit DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World die Wahl zwischen gleich drei kostenpflichtigen Abo-Varianten. Die Live-Übertragungen der Champions League sind nur in DAZN Unlimited enthalten.

Young Boys Bern vs. RB Leipzig heute live, Übertragung: Champions League im Free-TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

© getty Marco Rose gewann mit RB Leipzig in der vergangenen Saison den DFB-Pokal.

Young Boys Bern vs. RB Leipzig: Voraussichtliche Aufstellungen

Bern: Racioppi - Janko, M. A. Camara, Benito, U. Garcia - Lauper - Ugrinic, Lakomy, Joel Monteiro - Elia, Itten

Racioppi - Janko, M. A. Camara, Benito, U. Garcia - Lauper - Ugrinic, Lakomy, Joel Monteiro - Elia, Itten Leipzig: Blaswich - Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum - X. Schlager, Kampl - Xavi, Forsberg - Openda, Poulsen

Young Boys Bern vs. RB Leipzig heute live, Übertragung: Champions League im Liveticker

SPOX bietet auch heute wieder zahlreiche Liveticker zu den Spielen der Champions League an - einen zu jedem der acht Spiele und dazu einer Konferenz-Liveticker. Bei uns seit Ihr kostenlos immer auf der Höhe des Geschehens.

Hier geht's zum Liveticker Young Boys Bern - RB Leipzig.

Champions League: Die Sieger der letzten Jahre