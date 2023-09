BVB hadert nach CL-Niederlage gegen PSG mit Schiedsrichterleistung: "Eine totale Fehlentscheidung"

Nach der 0:2-Niederlage des BVB zum Auftakt der Champions League gegen Paris Saint-Germain haben Edin Terzic und Matthias Sammer Kritik an der Leistung von Schiedsrichter Jesús Gil Manzano geäußert.

Manzano hatte PSG in der 47. Spielminute beim Stand von 0:0 einen umstrittenen Elfmeter zugesprochen, nachdem Dortmund-Verteidiger Niklas Süle einen Schuss von Kylian Mbappé im Fallen unglücklich an den rechten Arm bekommen hatte.

"Wir haben das sofort gesehen. Schon auf der Bank und dann später an der Taktikkamera. Aber es bringt ja nichts. Wir haben in den letzten Jahren darüber diskutiert, wir werden in den nächsten Jahren darüber diskutieren. Solange es diese klare Linie nicht gibt, können wir sehr wenig dagegen tun", befand BVB-Trainer Terzic nach Abpfiff bei Prime Video.

Noch deutlicher wurde Experte Matthias Sammer, der gleichzeitig für Dortmund als Berater aktiv ist: "Er kriegt ihn an die rechte Hand. Da bin ich froh, dass bald die künstliche Intelligenz kommt. Weil so wie de Schiedsrichter über den Platz stolziert ist, dann macht das auch keine Freude mehr. Dass Paris besser war als Dortmund, ist klar. Aber das 1:0 ist entscheidend. Dann musst du gegen die schnellen Spieler nämlich aufmachen."

Etwas später legte Sammer sogar noch einen drauf. "Kann ich eigentlich gesperrt werden?", begann er seine kleine Wutrede: "Mit einem gehe ich nämlich nicht mit. Roberto Rosetti (Vorsitzender UEFA-Schiedsrichterkommission; Anm. d. Red.) sehen wir ja auch hier und da, wenn er da ist. Er stolziert dann auch immer so durch das Stadion. Wenn die Jungen das sehen, denken sie, dass das richtig ist. Ich dachte immer, dass ein Schiedsrichter eine natürliche Autorität haben muss. Aber ich mag dieses arrogante Abwinken überhaupt nicht."

Mit Manzanos Entscheidung, Paris einen Strafstoß zuzusprechen, ging der 56-Jährige überhaupt nicht konform. "Das war eine spielentscheidende Szene. Und eine totale Fehlentscheidung. Da gibt es keine Diskussion."

Champions League: Dortmund Gruppenletzter

PSG-Stürmer Kylian Mbappé verwandelte den fälligen Elfmeter zum 1:0. Rund zehn Minuten später erhöhte Ex-Dortmunder Achraf Hakimi dann nach schöner Kombination zum 2:0, gleichzeitig der Endstand.

Dortmund steht nach dem 1. Gruppenspieltag damit zunächst am Tabellenende. Spitzenreiter ist mit drei Punkten PSG, dahinter liegen die AC Milan und Newcastle United nach einem 0:0 punktgleich mit einem Zähler.