Galatasaray Istanbul ist heute in der Champions League bei Manchester United gefordert. Doch wo läuft die Partie im TV und im Livestream? das verraten wir Euch hier.

Galatasaray Istanbul spielt am heutigen Dienstag, 3. Oktober, in der Champions League bei Manchester United. Die Partie des 2. Spieltags der Gruppenphase wird um 21 Uhr im Old Trafford angepfiffen.

Für Gala begann die CL-Saison nervenaufreibend. Im Heimspiel gegen den FC Kopenhagen lag der türkische Meister lange mit 0:2 zurück, ehe zwei Tore in der Schlussphase noch einen Punkt retteten. Noch gänzlich ohne Punkt steht Manchester United da. Beim FC Bayern München setzte es eine 3:4 Niederlage. Auch in der Premier League ist das Team von Trainer Erik ten Hag noch nicht in die Gänge gekommen. Ein Sieg heute gegen Gala würde die Kritiker etwas verstummen lassen.

© getty Der ehemalige Bundesligaspieler Angelino spielt jetzt bei Galatasaray Istanbul.

Galatasaray Istanbul: Wo läuft Manchester United vs. Gala heute live im Free-TV und Livestream?

Manchester United vs. Gala läuft heute nicht live im Free-TV, dafür aber im Livestream von DAZN auf dem Endgerät Eurer Wahl.

Voraussetzung dafür ist aber, dass Ihr das für die Liveübertragungen der Champions-League-Spiele erforderliche Abo-Paket DAZN Unlimited (29,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder 44,99 Euro pro Monat im Monatsabo) gebucht habt.

Die Liveübertragung des Streamingdienstes beginnt wenige Minuten vor dem Anpfiff der Partie. Jogi Hebel ist als Kommentator im Einsatz.

Ihr könnt den DAZN-Livestream mit der App des "Netflix des Sports" auch über Euren Smart-TV ansehen.

Galatasaray Istanbul: Manchester United vs. Gala heute im Liveticker

SPOX bietet an Champions-League-Spieltagen einen besonderen Service an - Liveticker von allen Spielen. Alles zum Spiel von Gala bei Manchester United erfahrt Ihr heute also auch bei uns!

Hier geht es zum Liveticker Manchester United vs. Galatasaray Istanbul.

© getty Erik ten Hag ist der Trainer von Manchester United

