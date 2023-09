FC Bayern in der Champions League: Gegner, Termine, Übertragung im TV und Livestream

Der FC Bayern München spielt als Deutscher Meister als einer von vier Bundesligisten auch in der Saison 2023/2024 in der Champions League. Hier erfahrt Ihr, gegen wen und wann die Münchner ihre Gruppenspiele bestreiten und wie Ihr die Partien live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In der Bundesliga rollt bereits seit einigen Wochen der Ball, nun nähert sich langsam auch der Start der Champions-League-Saison. Erst am vergangenen Donnerstag wurden die acht Vierer-Gruppen ermittelt - zum letzten Mal, bevor der Modus in der nächsten Saison geändert wird.

Bei der Ziehung wurden somit auch die Gegner des FC Bayern München, der neben Borussia Dortmund, RB Leipzig und Union Berlin die Bundesliga repräsentiert, bekanntgegeben.

FC Bayern in der Champions League: Gegner, Termine

Der FC Bayern wurde der Gruppe A zugelost, wo die Gegner Manchester United, FC Kopenhagen und Galatasaray Istanbul heißen.

Am 20. September geht es los mit dem ersten Gruppenspiel zu Hause gegen Manchester United. Darauf folgen die Partien gegen den FC Kopenhagen (3. Oktober) und Galatasaray Istanbul (24. Oktober). Die Rückrunde startet am 8. November, während die Gruppenphase für den FCB am 12. Dezember gegen United wieder endet.

Datum Anpfiff Paarung Mi., 20. September 18.45 Uhr Bayern München - Manchester United Di., 3. Oktober 21.00 Uhr FC Kopenhagen - Bayern München Di., 24. Oktober 18.45 Uhr Galatasaray Istanbul - Bayern München Mi., 8. November 21.00 Uhr Bayern München - Galatasaray Istanbul Mi., 29. November 21.00 Uhr Bayern München - FC Kopenhagen Di., 12. Dezember 21.00 Uhr Manchester United - Bayern München

FC Bayern in der Champions League: Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der Champions League besitzen auch in dieser Saison die Streamingdienste DAZN und Amazon Prime. Auch bei der Aufteilung der Spiele hat sich nichts Bahnbrechendes geändert. Amazon Prime kümmert sich erneut um stets ein Dienstagsspiel pro Spieltag bis zum Halbfinale, während DAZN den Rest übernimmt. Alle Mittwochsspiele der Bayern sind also einzig bei DAZN zu sehen.

Zu den Dienstagsspielen von Amazon Prime gibt es aktuell noch nicht alle Infos. Allerdings steht fest, dass stets Spiele mit deutscher Beteiligung gewählt werden, solange deutsche Mannschaften noch im Turnier sind. Dadurch wird es auch garantiert Spiele des FC Bayern treffen.

Beide Anbieter verlangen jeweils ein Abonnement für die Übertragungen. Um die Spiele bei DAZN schauen zu können, geht kein Weg an DAZN Unlimited (Jahresabo: 29,99 Euro monatlich, Monatsabo: 44,99 Euro) vorbei, da es das einzige der drei Pakete ist, das auch die Königsklasse abdeckt.

Die Kosten für das Amazon-Prime-Abo liegen bei 8,99 Euro je Monat und 89,90 Euro pro Jahr.

FC Bayern in der Champions League: Übertragung im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

FC Bayern in der Champions League: Übertragung im Liveticker

Solltet Ihr keinen Zugang zu DAZN und Amazon Prime haben, müsst Ihr trotzdem keinesfalls auf die Champions League verzichten. SPOX bietet im Laufe des Turniers nämlich zu jedem Spiel einen Liveticker an.

Champions League: Die Gruppen in der Übersicht