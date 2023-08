Galatasaray Istanbul trifft im Playoff-Rückspiel der Champions-League-Qualifikation auf Molde FK. Wie Ihr das Duell live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am 31. August wird in Monaco die Auslosung der acht Vierergruppen für die Champions League veranstaltet. Doch bevor das passieren kann, müssen sechs Tickets für die Gruppenphase noch erkämpft werden. Die Frage, wer diese Tickets bekommt, wird mithilfe der Playoffs beantwortet.

In der finalen Qualifikationsrunde gehen am heutigen Dienstag, den 29. August, die ersten Rückspiele über die Bühne. Darunter im Einsatz sind auch Galatasaray Istanbul und Molde FK - der türkische und der norwegische Meister also. Um 21 Uhr geht es los, gespielt wird im Rams Park in der türkischen Millionenstadt Istanbul.

Das Hinspiel vor sechs Tagen ging zugunsten der Türken aus, Fredrik Midtsjö entschied die Partie erst in der Nachspielzeit mit 3:2 für Galatasaray.

Parallel zu Gala vs. Molde fallen zwei weitere Playoff-Entscheidungen: Maccabi Haifa ist zu Gast bei den Young Boys Bern und Panathinaikos Athen empfängt Sporting Braga.

© getty Nach dem 3:2-Sieg im Hinspiel stehen die Chancen gut, dass Galatasaray die Champions-League-Qualifikation gelingt.

Champions League Qualifikation: Wo läuft Galatasaray Istanbul vs. Molde FK heute live im Free-TV und Livestream?

Das Hinspiel am vergangenen Mittwoch war noch bei DAZN zu sehen, heute wechselt die Verantwortung zum zweiten Anbieter, der neben DAZN in dieser Spielzeit ebenfalls die Übertragungsrechte an der Königsklasse besitzt: zu Amazon Prime. Ähnlich wie es bei DAZN der Fall ist, verlangt auch Amazon Prime ein Abonnement, damit man auf die Spiele der Champions League zugreifen kann. Die Kosten für das Prime-Abo liegen nach Ablauf des kostenlosen Probemonats bei 8,99 Euro je Monat oder 89,99 Euro pro Jahr.

Im Free-TV ist das Rückspiel zwischen Galatasaray und Molde FK also nicht zu sehen. Dies wird auch bei Beginn der Gruppenphase nicht anders laufen. Der Großteil der Spiele wird dann bei DAZN angeboten, während sich Amazon Prime um 14 Dienstagsspiele kümmern wird. Erst das große Finale im Londoner Wembley Stadium läuft dann im Free-TV.

Champions League Qualifikation: Wo läuft Galatasaray Istanbul vs. Molde FK heute live im Free-TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Galatasaray Istanbul vs. Molde FK

Galatasaray Istanbul vs. Molde FK Wettbewerb: Champions-League-Qualifikation

Champions-League-Qualifikation Spielrunde: Playoffs (Rückspiel)

Playoffs (Rückspiel) Datum: 29. August 2023

29. August 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Rams Park, Istanbul

Rams Park, Istanbul Übertragung: Amazon Prime Video

Champions League Qualifikation: Die Playoff-Rückspiele auf einen Blick