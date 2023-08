Der FC Bayern München spielt auch in dieser Saison in der Champions League. Doch auf welche Teams könnten die Bayern in der Gruppenphase der Königsklasse treffen? SPOX wirft für Euch einen Blick auf die Lostöpfe und die möglichen Gegner des deutschen Rekordmeisters.

Auch in diesem Jahr startet der FC Bayern München mit großen Ambitionen in die kommende Champions-League-Saison. Als eines von vier deutschen Teams hat sich der FC Bayern für die Königsklasse qualifiziert. Die Champions League startet für die Mannschaft von Thomas Tuchel mit dem Beginn der Gruppenphase am 19. September.

Die Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League ist noch nicht beendet. Erst am 30. August stehen alle Teilnehmer für die kommende Saison in der Königsklasse fest. Die Auslosung der Gruppen erfolgt schließlich am 31. August, dann steht fest, auf wen die Bayern in der Vorrunde der Champions League treffen wird.

SPOX gibt Euch einen Überblick über die möglichen Gruppengegner des FC Bayern München.

Champions League, 2023/24: Die Lostöpfe im Überblick

Lostopf 1 Lostopf 2 Lostopf 3 Lostopf 4 Manchester City Real Madrid FC Salzburg Union Berlin FC Sevilla Manchester United AC Milan RC Lens FC Barcelona Borussia Dortmund Lazio Rom Real Sociedad SSC Neapel Atlético Madrid Roter Stern Belgrad Celtic Glasgow FC Bayern München RB Leipzig Schachtar Donezk Newcastle United Paris Saint-Germain FC Porto Benfica Lissabon Arsenal Feyenoord Rotterdam Inter Mailand

Champions League, Lostöpfe, Gruppen: Die möglichen Gegner des FC Bayern München

Als Gewinner der vergangenen Bundesligasaison ist der FC Bayern München als eines von acht Teams im ersten Lostopf gesetzt. Die Teams aus dem ersten Lostopf bilden wie üblich die Köpfe der einzelnen Gruppen und begegnen sich nicht in der Gruppenphase - die Bayern können in der Vorrunde somit nicht auf Topteams wie Manchester City oder PSG treffen. Auch auf den BVB, RB Leipzig und Union Berlin wird der FCB in der Gruppenphase der Königsklasse nicht treffen, da diese Mannschaften, genau wie der FC Bayern München, in der Bundesliga spielen.

© getty Mit Harry Kane möchte der FC Bayern München in der Champions League angreifen.

Bekanntlich bilden sich die acht Champions-League-Gruppen aus jeweils einem Team der vier Lostöpfe. Damit könnte dem FC Bayern München in der Gruppenphase eine echte Hammergruppe erwarten. So wäre es möglich, dass die Bayern in der Vorrunde auf Real Madrid, AC Milan und Newcastle United treffen könnte. Eine auf dem Papier einfachere Gruppe wäre dagegen ein Aufeinandertreffen mit dem FC Porto, Roter Stern Belgrad und dem RC Lens.

Neben Real Madrid und dem FC Porto, könnte der FC Bayern München aus dem zweiten Lostopf Manchester United, Atlético Madrid und Arsenal zugelost bekommen. Im dritten Lostopf befinden sich neben dem AC Milan und Roter Stern Belgrad auch Schachtar Donezk, Lazio Rom und der FC Salzburg. Den vierten Lostopf runden Mannschaften wie Real Sociedad und Celtic Glasgow als mögliche Gruppengegner des FC Bayern München ab.

Champions League, 2023/24: Die Termine im Überblick

Qualifikation: 27.06 bis 30.08. 2023

27.06 bis 30.08. 2023 Gruppenphase: 19.09. bis 13.12. 2023

19.09. bis 13.12. 2023 Achtelfinale: 13.02. bis 13.03. 2024

13.02. bis 13.03. 2024 Viertelfinale: 9.04. bis 17.04. 2024

9.04. bis 17.04. 2024 Halbfinale: 30.04. bis 8.05. 2024

30.04. bis 8.05. 2024 Finale: 1.06. 2024

Champions League: Die vergangenen Sieger im Überblick