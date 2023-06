Champions League Finale: Manchester City vs. Inter heute im Liveticker

Es ist soweit, im Finale der Champions League geht es heute zwischen Manchester City und Inter Mailand zur Sache. Wer wird den Henkelpott nach Hause holen? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker!

Kann Manchester City erstmals in der Vereinsgeschichte das Triple abräumen, oder setzt sich doch der vermeintliche Außenseiter Inter Mailand durch? Die Antwort gibt's hier im Liveticker.

Champions League Finale: Manchester City vs. Inter Mailand heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Ein Spiel steht im europäischen Spitzenfußball noch auf dem Plan: das Endspiel der Champions League. City könnte sich heute erstmals die Krone in der Königsklasse aufsetzen, Inter gelang dies bereits dreimal - dennoch dürften Pep Guardiolas Skyblues als leichter Favorit ins heutige Spiel gehen. Den nationalen Pokal und die Meisterschaft haben sie schon in der Tasche, die Nerazzurri hingegen waren in der Serie A chancenlos, holten dafür die Coppa Italia. Wer wird sich heute durchsetzen? Etwa eine Stunde vor dem Anpfiff melden wir uns hier mit den Aufstellungen zurück!

Vor Beginn: Gespielt wird in diesem Jahr im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul, Schiedsrichter Szymon Marciniak wird die Partie dort um 21 Uhr anpfeifen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Finale der Champions League zwischen Manchester City und Inter Mailand!

Champions League Finale: Manchester City vs. Inter Mailand heute im TV und Livestream

Ihr wollt das Finale der Königsklasse live und in Farbe sehen? Dann habt Ihr zwei Möglichkeiten: DAZN und das ZDF.

Der öffentlich-rechtliche Sender beginnt seine Übertragung um 20.25 Uhr, Moderator Jochen Beyer wird Euch dort mit den Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer empfangen. Kommentieren wird im Anschluss Claudia Neumann. Den Livestream des Ganzen findet Ihr in der ZDF-Mediathek.

DAZN startet schon um 20 Uhr mit den Vorberichten. Hier ist folgendes Team im Einsatz:

Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Experten: Michael Ballack und Sebastian Kneißl

Michael Ballack und Sebastian Kneißl Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Reporter: Alex Schlüter

Das CL-Programm von DAZN ist nur gegen ein Abo abrufbar, folgende Pakete bietet der Streamingdienst an: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Manchester City vs. Inter Mailand: Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester City: Ederson - Walker, Rúben Dias, Aké - Stones, Rodri - Bernardo Silva, De Bruyne, Gündogan, Grealish - Haaland

Ederson - Walker, Rúben Dias, Aké - Stones, Rodri - Bernardo Silva, De Bruyne, Gündogan, Grealish - Haaland Inter Mailand: Onana - Darmian, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Lautaro Martínez, Dzeko

