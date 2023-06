Ilkay Gündogan spielt heute mit Manchester City im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand. Um den deutschen Nationalspieler gibt es viele Gerüchte um einen Wechsel. Wir klären auf.

Ilkay Gündogan kann am heutigen Samstag, 10. Juni, mit Manchester City historisch erreichen. Nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Premier League und dem FA-Cup stehen die Citizens heute im Finale der Champions League und wollen gegen Inter Mailand das Triple holen.

Großen Anteil an der starken Saison der Skyblues hat Gündogan. Der deutsche Nationalspieler befindet sich in der Schlussphase der Saison in bestechender Form, was sein Doppelpack zum Sieg im FA-Cup-Finale gegen Manchester United beweist.

Der Vertrag des 32-Jährigen bei Manchester City läuft aber zum Ende dieser Saison aus, weshalb es immer wieder Gerüchte über einen Wechsel zu einem anderen Verein gibt.

Ilkay Gündogan - Wechsel, Transfer, Gerüchte: Wo spielt der Star von Manchester City in der nächsten Saison?

Bevor Gündogan Klarheit über seine sportliche Zukunft schafft, will er sich auf das Champions-League-Finale konzentrieren. "Es ist noch nichts vereinbart, nicht mit City und auch mit keinem anderen Klub. Ilkay konzentriert sich voll und ganz auf das Finale", sagte sein Onkel und Agent Ilhan Gündogan wenige Tage vor dem Champions-League-Finale bei Transferexperte Fabrizio Romano.

Noch ist also nicht klar, wo Gündogan in Zukunft spielen wird. Da sein Vertrag ausläuft, ist er aber bei einigen Topklubs begehrt. Vor allem zwei Vereine sollen an ihm interessiert sein: Der FC Barcelona und Borussia Dortmund.

Am heißesten sind die Gerüchte über einen Wechsel zum spanischen Meister FC Barcelona. Diese dauern schon seit Beginn der Saison 2022/23 an. Dass Gündogan jetzt ablösefrei wechseln kann, kommt dem finanziell klamm aufgestellten Barcelona gerade recht. Mitte Mai gab es Gerüchte, wonach sich Gündogan mit "Barca" bereits mündlich über ein Engagement einig ist.

Möglicherwiese kehrt der DFB-Star aber auch in die Bundesliga zurück. Das soll nach Informationen der Bild durchaus im Bereich des Möglichen liegen.

Interesse an Gündogan sollen im Verlauf dieser Saison auch Juventus Turin, Galatasaray Istanbul und Atletico Madrid gehabt haben. Doch auch ein Verbleib von Gündogan bei Manchester City ist vorstellbar, zählt er doch zu den Lieblingsspielern von Trainer Pep Guardiola.

© getty Ilkay Gündogan spielte bereits von 2011 bis 2016 bei Borussia Dortmund.

Ilkay Gündogan, das Spielerprofil: