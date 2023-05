Zum Abschluss der europäischen Fußballsaison steigt im Juni das Finale in der Champions League. Hier erfahrt Ihr, wie viel die Karten für das Spektakel in Istanbul kosten.

Real Madrid, Manchester City, AC Milan und Inter Mailand - das sind die vier Mannschaften, die aktuell noch im Rennen um den Henkelpott sind. Der amtierende Champions-League-Sieger Real Madrid kriegt es im Halbfinale mit dem englischen Meister Manchester City zu tun, während im zweiten Halbfinale ein rein italienisches Duell zwischen den Stadtrivalen AC Milan und Inter Mailand steigt.

Am heutigen Dienstag, den 9. Mai, wird die Runde der letzten Vier mit dem Hinspiel zwischen Real und ManCity eröffnet, morgen folgt Milan gegen Inter. In einer Woche finden die Rückspiele statt.

Champions League: Das Halbfinale im Überblick

Datum Anpfiff Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Hinspiel/Rückspiel Di., 9.5. 21 Uhr Real Madrid Manchester City Hinspiel Mi., 10.5. 21 Uhr AC Milan Inter Mailand Hinspiel Di., 16.5. 21 Uhr Inter Mailand AC Milan Rückspiel Mi., 17.5. 21 Uhr Manchester City Real Madrid Rückspiel

© getty Das Atatürk Olympiastadion war 2005 Austragungsort des Champions-League-Finals zwischen Liverpool und Milan.

Mit Ende des zweiten Rückspiels werden dann endlich die beiden Finalisten feststehen, die am 10. Juni im Atatürk Olympiastadion in der türkischen Millionenstadt Istanbul um den Henkelpott kämpfen. Das Stadion, das 72.000 Zuschauern Platz bietet, war zuletzt beim legendären Finale von 2005 zwischen Milan und dem FC Liverpool Austragungsstätte eines Finalspiels in der Champions League. Nun ist es also wieder so weit.

Im Folgenden erfahrt Ihr, wie viel ein Ticket für das Finale in Istanbul kostet.

Champions League Finale 2023, Tickets: Wie viel kosten die Karten für das Endspiel?

Der Ticketverkauf für das Finale gilt seit dem 28. April grundsätzlich bereits als beendet. Innerhalb einer Woche hatte man Zeit, sich für eine Karte zu bewerben. Von den insgesamt 72.000 Karten gehen 47.200 an die Fans beider Finalisten und an die Öffentlichkeit. Die Verteilung an die Finalisten ist dabei gleichmäßig. Beide Mannschaften kriegen jeweils ein Kontingent von 20.000 Karten. Der Rest konnte auf uefa.com von Fans aus aller Welt erworben werden.

Nachdem der Kartenandrang wie üblich enorm war, entscheidet letztendlich eine Lotterie darüber, ob man am Ende zu den Glücklichen zählt, die nach Istanbul reisen dürfen. Das Ergebnis soll am 9. Mai verkündet werden.

Was außerdem nicht zu den 47.200 Karten dazugehört, verteilt die UEFA an die lokale Organisationsstruktur, an die UEFA selbst samt ihren Mitgliedsverbänden sowie an kommerzielle Partner und Sendeanstalten.

Der Preis für eine Karte beginnt mit 70 Euro für die Kategorie 4 (für Zuschauer mit Behinderung, dazu kommt eine Freikarte für eine Begleitperson) und steigt mit der Sitzplatzqualität an. Kategorie 3 (hinterm Tor) ist mit 180 Euro versehen, eine Karte für die Kategorie 2 (Längsseite, oberer Rang) kostet 490 Euro, während ein Ticket für die erste Kategorie (Längsseite, unterer Rang) 690 Euro kostet.

Kategorie Preis für ein Ticket 1 690 Euro 2 490 Euro 3 180 Euro 4 70 Euro

Champions League: Die Sieger der letzten Jahre